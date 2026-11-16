محمد دوستخواه احمدی در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: تربت‌جام با برخورداری از ظرفیت قابل توجه در کشت زعفران، یکی از مناطق مهم تولید این محصول ارزشمند در استان خراسان‌رضوی به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌جام بیان کرد: کشاورزان زحمتکش این خطه چیدن گل‌های بنفش زعفران را آغاز کرده‌اند و شهرستان تربت‌جام با داشتن سطح زیر ۸ هزار و ۶۷۲ هکتاری زعفران، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۶.۵ تن زعفران خشک فرآوری روانه بازار شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵ هزار و ۶۰۰ بهره‌بردار زعفران‌کار در این شهرستان فعالیت دارند که معیشت بخش قابل توجهی از آنان به تولید و فرآوری این محصول استراتژیک وابسته است.

دوستخواه احمدی با اشاره به اهمیت اقتصادی این محصول در اقتصاد منطقه، بر لزوم برداشت به‌موقع، رعایت اصول صحیح جداسازی کلاله‌ها و خشک کردن اصولی برای حفظ کیفیت و ارزش افزوده زعفران تأکید کرد.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌جام افزود: برداشت به‌موقع گل زعفران و رعایت اصول صحیح جداسازی کلاله‌ها و خشک‌کردن محصول، نقش مهمی در حفظ کیفیت و افزایش ارزش اقتصادی زعفران تولیدی دارد.