به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت بهداشت و محیط زیست یمن اعلام کرد که در پی حملات هوایی و پهپادی عربستان به اهداف غیرنظامی و تأسیسات خدماتی در استان‌های عمران و صنعاء، سه شهروند یمنی از جمله یک کودک شهید و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

انیس الاصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت و محیط زیست یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که جنگنده‌های ائتلاف تحت امر عربستان چندین بار جایگاه سوخت «العدیره» متعلق به یکی از شهروندان را در منطقه العمشیه، شهرستان حرف سفیان در استان عمران، هدف قرار دادند که در نتیجه آن دو نفر شهید و هشت نفر زخمی شدند.

به گفته وی، این حملات خسارات مادی به جایگاه سوخت و مناطق اطراف آن وارد کرد و در چارچوب سلسله حملاتی صورت گرفت که تأسیسات خدماتی و اموال غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد.

الاصبحی در بیانیه‌ای دیگر از شهادت یک کودک و زخمی شدن هفت نفر دیگر، از جمله یک زن و یک کودک، در حمله پهپادی عربستان به خانه‌ای در در شهرستان بنی‌الحارث در استان صنعاء، خبر داد.

در همین حال، خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) پیش‌تر گزارش داده بود که جنگنده‌های عربستان فرودگاه بین‌المللی الحدیده را در جنوب این شهر ساحلی در کرانه دریای سرخ هدف حمله قرار داده‌اند.

یک منبع محلی در استان صعده نیز به خبرگزاری سبأ گفت که حملات هوایی عربستان مرکز اسکان مهاجران آفریقایی را هدف قرار داده که به تخریب ساختمان و آسیب دیدن خانه‌های مجاور منجر شده است.

دامنه حملات هوایی عربستان همچنین به استان‌های تعز و لحج گسترش یافت. بر اساس این گزارش، جنگنده‌های ریاض دو حمله هوایی به شهرستان الشمایتین در استان تعز انجام دادند که یکی از آنها منطقه راهبردی هیجه العبد را هدف قرار داد.

در استان لحج نیز شهرستان المقاطره سه بار هدف حمله هوایی قرار گرفت؛ دو حمله به مدرسه آموزشی خالد بن ولید و حمله سوم به بازار محلی الربوع در همین شهرستان اصابت کرد.