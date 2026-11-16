سعید دهقانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت هفته کتاب و کتابخوانی بیان کرد: ۴۵۰ ویژه برنامه ریز و درشت طی این هفته در کتابخانه های عمومی شهری و روستایی در هشت شهرستان استان سمنان به اجرا در خواهد آمد.

وی با بیان اینکه برنامه های هفته کتاب امسال از ده روز قبل با افتتاح نمایشگاه کتاب دامغان آغاز و تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت، افزود: با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش مشارکت اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی برنامه های ویژه در این ایام در استان برگزار می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان با بیان اینکه دستگاه های اجرایی و خدماتی و فرهنگی و ... نیز برنامه های خوبی را برای هفته کتاب تدارک دیده اند، بیان کرد: در هفته کتاب در کتابخانه های استان ویژه برنامه هایی مانند اهدای کتاب به کتابخانه ها، نشست های فرهنگی، ادبی، آموزشی، معرفی کتاب، نشست با مولفان و نویسندگان و ... برگزار می شود.

دهقانلو با بیان اینکه توجه جدی به بهسازی و توسعه کتابخانه های استان سمنان در سال های اخیر شده است، گفت: ۸۵۵ متر مربع از فضاهای کتابخانه‌ای استان سمنان مورد بازطراحی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم که کتابخانه ها متناسب با نیازهای مراجعان فضاهای مناسبی را داشته باشند، افزود: در طرح بازطراحی کتابخانه های عمومی استان به دنبال ایجاد زمینه ارائه خدمات نوین کتابخانه های نسل چهارم هستیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان با بیان اینکه بازطراحی کتابخانه ها همچنین با هدف حقق الگوی کتابخانه‌های جامعه‌محور صورت گرفته است، گفت: به دنبال رویکرد «کتابخانه، خانه سوم مردم» (بعد از خانه و مدرسه) هستیم.

دهقانلو با بیان اینکه برای نیل به این هدف بهسازی و توسعه کتابخانه های عمومی و ایجاد بستر های مناسب برای مردم در دستور کار قرار دارد ابراز کرد: در تلاش هستیم که کتابخانه های نسل چهارم را در استان داشته باشیم مکان هایی که صرفاً برای امانت دادن کتاب نیستند بلکه یک بستر اجتماعی برای تعامل، گفتگو و تولید اندیشه باشند.

وی با بیان اینکه تبادل اندیشه میان اقشار مختلف جامعه فارغ از هر سن و جنسیت و تحصیلات و ... از جمله رویکردهای تحولی در کتابخانه های عمومی است، افزود: در این مسیر مجموعه کتابخانه های عمومی استان تمام تلاش خود را به کار بسته است.