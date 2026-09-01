تجهیز کتابخانه سیار اتوبوسی در شهر سمنان؛ طرح پیشنهادی آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای شورای شهر و مدیریت شهری مرکز استان سمنان با اشاره به روند تجهیز کتابخانه سیار اتوبوسی سمنان اظهار کرد: طرحهای پیشنهادی برای نمای بیرونی، فضای داخلی و بخشهای مختلف این کتابخانه سیار آماده شده است.
وی با بیان اینکه شهرداری سمنان یک دستگاه اتوبوس را برای بهره برداری به عنوان کتابخانه سیار تحویل داده است، ادامه داد: راهاندازی کتابخانه سیار اتوبوسی میتواند زمینه دسترسی گروههای مختلف شهروندان به خدمات کتابخانهای را در نقاط مختلف شهر فراهم کند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان با ارائه طرحهای پیشنهادی برای زیباسازی و بازطراحی محوطه کتابخانه مرکزی سمنان، توضیح داد: توجه جدی به این بخش ضروری است.
دهقانلو بیان داشت: محوطه کتابخانه مرکزی بهعنوان نخستین نقطه ارتباط مخاطب با این مجموعه، نیازمند زیباسازی و بازطراحی است و با اجرای این طرح میتوان زمینه آشنایی و ارتباط جمعیت بیشتری از شهروندان با کتابخانه و خدمات آن را فراهم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از میزان واریزیهای شهرداری به حساب کتابخانههای عمومی، بر ضرورت پرداخت سهم قانونی کتابخانههای عمومی تأکید کرد و افزود: عمل به تکالیف قانونی در این حوزه، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای پیشبینیشده برای توسعه کتابخانهها و خدمات فرهنگی را فراهم میکند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان با اشاره به آثار عدم پرداخت سهم کتابخانههای عمومی، تصریح کرد: در صورت انجام نشدن تکالیف قانونی، امکان کسر این اعتبار از سرجمع اعتبارات شهرداری وجود خواهد داشت و در چنین شرایطی امکان بهرهمندی شهرستان از این ظرفیت اعتباری برای توسعه کتابخانههای عمومی نیز از بین خواهد رفت.
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