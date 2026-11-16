به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه پیاده روی هفته گرامی داشت کتاب از برگزاری مراسم رونمایی از کتاب «شمس الوحی تبریزی» نوشته آیت‌الله جوادی آملی در سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه این ویژه برنامه به مناسبت هفته کتاب با همکاری کتابخانه های عمومی و حوزه علمیه استان سمنان برگزار شد، افزود: در مراسمی با حضور مردم کتاب دوست سمنان بخش‌هایی از این اثر در جمع حاضران معرفی و قرائت شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان با بیان اینکه معرفی کتاب های مفید یکی از برنامه های شاخص هفته کتاب در این استان است، گفت: تلاش ما تبیین اهمیت مطالعه و ترویج فرهنگ آن در جامعه است.

دهقانلو همچنین گفت: در مراسم رونمایی از این کتاب همچنین از پنج نفر از کتابداران کتابخانه‌های عمومی و کتابداران حوزه‌های علمیه تجلیل به عمل آمد.

وی افزود: این ویژه‌برنامه با مشارکت مدرسه علمیه تخصصی فاطمه زهرا (س) سمنان و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برگزار و جلوه‌ای از پیوند میان فعالیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی را به نمایش گذاشت.