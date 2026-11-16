عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: نمایشگاه روستا آباد از ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه با برپایی بیش از ۱۵۹ غرفه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان ایلام آغاز به کار می‌کند.

وی افزود: معرفی و عرضه محصولات روستایی، صنایع دستی، خوراکی‌های بومی و تولیدات محلی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه است و غرفه‌های روستا بازار و عشایر بازار نیز در آن فعال خواهند بود.

میرزاد تصریح کرد: در کنار بخش نمایشگاهی، برنامه‌های فرهنگی متنوعی نیز برای ایجاد نشاط اجتماعی پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به جشنواره نان، شب‌های فرهنگی، اجرای موسیقی، خوشنویسی، طراحی و عرضه سوغات و صنایع دستی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌های روستاییان و عشایر استان است و می‌تواند به رونق اقتصاد محلی و آشنایی مردم با ظرفیت‌های تولیدی منطقه کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در پایان از عموم مردم استان دعوت کرد: از شهروندان دعوت می‌کنیم با حضور در این نمایشگاه، از نزدیک با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستایی و عشایری ایلام آشنا شوند و از محصولات تولیدکنندگان محلی حمایت کنند.