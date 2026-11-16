به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های ارائه‌شده از قیمت جهانی انرژی، معاملات نفت خام و فرآورده‌های نفتی با نوسان همراه شد؛ به‌طوری‌که قیمت نفت برنت و وست‌تگزاس اینترمدیت کاهش یافت، اما نفت مربان و شاخص‌های مرجع سبد اوپک و هند افزایش قیمت را ثبت کردند.

قیمت قراردادهای آتی نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با کاهش ۰.۲۴ دلاری، معادل ۰.۲۷ درصد، به ۸۸.۳۲ دلار برای هر بشکه رسید.

همچنین قراردادهای آتی نفت خام برنت با افت ۰.۵۴ دلاری، برابر با ۰.۵۶ درصد، در سطح ۹۵.۳۰ دلار به ازای هر بشکه قرار گرفت.

در مقابل، قیمت نقدی نفت خام مربان با رشد ۱.۴۲ دلاری، معادل ۱.۵۲ درصد، به ۹۴.۸۹ دلار برای هر بشکه افزایش یافت.

در بازار گاز، قیمت قراردادهای آتی گاز طبیعی با کاهش ۰.۰۷۲ دلاری، معادل ۲.۲۳ درصد، به ۳.۱۵۸ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسید.

در بخش فرآورده‌های نفتی، قراردادهای آتی بنزین با افزایش ۰.۰۰۷ دلاری، برابر با ۰.۲۶ درصد، به قیمت ۲.۶۲۸ دلار برای هر گالن معامله شد. قیمت قراردادهای آتی نفت گرمایشی نیز با رشد ۰.۰۳۰ دلاری، معادل ۰.۷۱ درصد، به ۴.۲۸۹ دلار به ازای هر گالن رسید.

از سوی دیگر، قیمت قراردادهای آتی نفت وست‌تگزاس اینترمدیت میدلند با افت ۰.۰۳ دلاری، معادل ۰.۰۳ درصد، در سطح ۸۹.۳۱ دلار برای هر بشکه قرار گرفت.

قیمت مرجع سبد نفتی اوپک نیز با افزایش ۱.۰۱ دلاری، برابر با ۱.۱۶ درصد، به ۸۷.۷۹ دلار برای هر بشکه رسید. شاخص مرجع سبد نفتی هند هم با رشد ۰.۱۶ دلاری، معادل ۰.۱۸ درصد، رقم ۹۱.۱۵ دلار به ازای هر بشکه را ثبت کرد.

در فهرست ارائه‌شده، گزینه‌ای با عنوان «برای مشاهده بیش از ۱۵۰ قیمت جهانی نفت اینجا کلیک کنید» نیز درج شده است.