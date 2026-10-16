قیمت جهانی نفت امروز ۲۴ مهر؛ هر بشکه برنت ۱۰۵ دلار و ۴۲ سنت

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با ۵۰ سنت معادل ۰.۴۷ درصد کاهش، به ۱۰۵ دلار و ۴۲ سنت در هر بشکه رسید. در همین حال، قیمت معاملات آتی نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا نیز با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۰ درصد کاهش، به ۹۷ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه رسید.

روز پنج‌شنبه، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت پس از اعلام کاهش قابل‌توجه ذخایر نفت خام آمریکا — که ناشی از توقف تولید به دلیل وقوع توفان بود — بیش از ۳ درصد افزایش یافته بود.

در مجموع، از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۰.۴۹ درصد رشد قیمت داشته و نفت وست تگزاس اینترمدیت جهشی ۵.۹۱ درصدی را تجربه کرده است.