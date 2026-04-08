۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۴

قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرد

قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرد

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، پس از موافقت ایران و آمریکا با آتش‌بس دو هفته‌ای و ازسرگیری مذاکرات، به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت آتی نفت برنت با ۱۴ دلار و ۵۱ سنت معادل ۱۳.۳ درصد ریزش کرد و به ۹۴ دلار و ۷۶ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۷ دلار و ۱۶ سنت معادل ۱۵.۲ درصد کاهش، به ۹۵ دلار و ۷۹ سنت در هر بشکه رسید.

تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران که باعث مختل شدن عبور از تنگه هرمز شد، به رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت نفت در ماه مارس منجر شد که بزرگترین افزایش ماهانه قیمت نفت در تاریخ بود.

بر اساس گزارش رویترز، وست تگزاس اینترمدیت در خلاف جهت الگوهای معمول قیمت، اختلاف قیمت خود را نسبت به برنت حفظ کرده است، زیرا قرارداد تحویل آن برای ماه مه است در حالی که برنت برای ژوئن است که نشان می‌دهد بشکه‌هایی که تاریخ تحویل آنها زودتر است، قیمت بالاتری دارند.

طیبه بیات

