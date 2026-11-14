به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های ارائه‌شده از قیمت‌های جهانی انرژی، معاملات نفت خام با نوسان همراه شد؛ قیمت نفت برنت، نفت مربان و سبدهای مرجع اوپک و هند افزایش یافت، اما نفت خام آمریکا و نفت دبلیوتی‌آی میدلند کاهش قیمت را ثبت کردند.

قیمت معاملات آتی نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با کاهش ۰.۱۸ دلاری، معادل ۰.۲۰ درصد، به ۸۸.۵۶ دلار به ازای هر بشکه رسید.

در مقابل، قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با افزایش ۰.۰۲ دلاری، معادل ۰.۰۲ درصد، در سطح ۹۵.۸۴ دلار برای هر بشکه قرار گرفت.

نفت خام مربان در معاملات فیزیکی نیز با رشد ۱.۴۲ دلاری، معادل ۱.۵۲ درصد، به قیمت ۹۴.۸۹ دلار به ازای هر بشکه رسید.

در بازار گاز طبیعی، قیمت معاملات آتی با کاهش ۰.۱۱۰ دلاری، معادل ۳.۲۹ درصد، به ۳.۲۳۰ دلار رسید.

همچنین قیمت معاملات آتی بنزین با افت ۰.۰۴۹ دلاری، معادل ۱.۸۵ درصد، در سطح ۲.۶۲۱ دلار قرار گرفت. قیمت معاملات آتی نفت گرمایشی نیز با کاهش ۰.۰۲۸ دلاری، معادل ۰.۶۵ درصد، به ۴.۲۵۸ دلار رسید.

در همین حال، قیمت معاملات آتی نفت دبلیوتی‌آی میدلند با افت ۰.۰۳ دلاری، معادل ۰.۰۳ درصد، به ۸۹.۳۱ دلار برای هر بشکه کاهش یافت.

قیمت مرجع سبد نفتی اوپک با افزایش ۱.۰۱ دلاری، معادل ۱.۱۶ درصد، به ۸۷.۷۹ دلار به ازای هر بشکه رسید. قیمت مرجع سبد نفتی هند نیز با رشد ۰.۱۶ دلاری، معادل ۰.۱۸ درصد، در سطح ۹۱.۱۵ دلار برای هر بشکه قرار گرفت.

در جدول ارائه‌شده، بخش‌هایی با عنوان «همه قیمت‌ها»، «انواع نفت اوپک»، «انواع نفت کانادا» و «انواع نفت آمریکا» دیده می‌شود. همچنین پیوندی برای مشاهده بیش از ۱۵۰ قیمت نفت در جهان در این جدول درج شده است.