به گزارش خبرنگار مهر، هدایت اله حاجی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اجرای عملیات و یک کار گروهی مشترک با ستاد شرکت و نهادی امنیتی و قضایی، انتظامی و نظامی همکاران این مدیریت موفق به کشف و ضبط ۴۹ دستگاه رمز ارز غیر مجاز در شهر برازجان شدند.

مدیر امور توزیع برق برازجان افزود: پایش و رصد مستمر شبکه های برق و به منظور مقابله جدی با برق های غیر مجاز، حفاظت و تامین برق مطمئن برای شهروندان فهیم این مدیریت و در راس مسئولان شرکت یکی از رسالت های خود را شناسایی مصرف کنندگان مشکوک و غیر قانونی برق می داند.

حاجی زاده تصریح کرد: رمز ارزهای کشف شده عمدتا در منازل مسکونی بوده و طبق قوانین این هشدار را به آندسته از مشترکان غیرمجاز می دهیم که برق منزلشان قطع و جمع آوری خواهد شد به علاوه جریمه های سنگین در انتظار آنان است.

مدیر امور توزیع برق برازجان بیان کرد: شهروندان می توانند با گزارشات خود به سامانه اعلام کنند و از پاداش یک تا ۳۰۰ میلیون که صرفا برای مقابله با رمز ارزهای غیر مجاز و برق های غیر قانونی تعبیه شده بهره مند شوند.