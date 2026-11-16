خبرگزاری مهر - گروه استان ها: فرارسیدن فصل برداشت، عطر گل نرگس در کوهستان‌های ایلام می‌پیچد و کشاورزان روزهای پرکاری را در گلزارها سپری می‌کنند؛ آنان شاخه‌های خوش‌عطر را با دست می‌چینند و پس از بسته‌بندی، راهی بازارهای کشور می‌کنند تا حاصل ماه‌ها مراقبت به ثمر بنشیند.

کشت این محصول در دره‌شهر، آبدانان، مهران، بدره و ملکشاهی انجام می‌شود؛ هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی خود سهمی در تولید دارد و در مجموع، گلزارهای استان هر ساله پذیرای خانواده‌هایی هستند که معیشتشان به این محصول گره خورده است.

نرگس تنها یک گل زینتی نیست؛ این شاخه‌بریده در درمان افسردگی و ورم و جوش کاربرد دارد و در تولید لوازم آرایشی و بهداشتی نیز به کار می‌رود و همین ویژگی‌ها، آن را به محصولی پرطرفدار تبدیل کرده و بازار فروشش را هر سال گسترده‌تر می‌کند.

فصل برداشت برای اهالی روستاها فرصتی برای درآمدزایی فراهم می‌کند و بسیاری از آنان در این ایام با گل‌چینی و بسته‌بندی، بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کنند و همین اشتغال فصلی، انگیزه بهره‌برداران را برای توسعه کشت بیشتر کرده است.

امسال نیز با توسعه ۴۷.۸ هکتاری، سطح گلزارهای استان به ۶۳۰ هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود ۴۴ میلیون شاخه برداشت شود؛ رقمی که نشان می‌دهد این محصول می‌تواند به یکی از محورهای مهم بخش کشاورزی منطقه تبدیل شود و سهم بیشتری در اقتصاد روستایی داشته باشد.

روایت نرگس‌کاران از برداشت امسال

یکی از نرگس‌کاران آبدانانی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال برداشت گل در مزارع منطقه خوب بوده و کیفیت شاخه‌ها نسبت به سال گذشته بهتر است و بوی خوش نرگس فضای کوهستان‌های آبدانان را پر کرده است.

کریم محمدی افزود: گل‌چینی برای اهالی منطقه اشتغال ایجاد کرده و بسیاری از خانواده‌ها در این ایام از این راه درآمد کسب می‌کنند و همین موضوع، انگیزه کشاورزان را برای توسعه کشت بیشتر کرده است.

یکی دیگر نرگس‌کار آبدانان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شاخه‌های برداشت‌شده پس از بسته‌بندی به بازار گل تهران ارسال می‌شود و از آنجا به سراسر کشور توزیع می‌گردد.

احمد عبادی افزود: بخشی از مزارع به صورت دیم کشت می‌شود و بارش‌های مناسب امسال به بهبود محصول کمک کرده و امیدواریم با حمایت مسئولان، سطح کشت در سال‌های آینده افزایش یابد و درآمد کشاورزان پایدارتر شود.

توسعه کشت و پیش‌بینی تولید گل نرگس در ایلام

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال جاری تاکنون ۴۷.۸ هکتار توسعه در زمینه کشت این گل داشته‌ایم و این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت تا ظرفیت تولید استان بیش از پیش افزایش یابد.

حشمت زرین جوب افزود: کل سطح زیر کشت تقریباً ۶۳۰ هکتار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود ۴۴ میلیون شاخه تولید داشته باشیم و این رقم نسبت به سال گذشته رشد محسوسی نشان می‌دهد که نتیجه همراهی کشاورزان و پشتیبانی فنی این سازمان است.

این مسئول تصریح کرد: کشت نرگس در شهرستان‌های دره‌شهر، آبدانان، مهران، بدره و ملکشاهی انجام می‌شود و هر یک از این مناطق با توجه به شرایط اقلیمی خود، سهمی در تولید این محصول دارند؛ در این راستا برنامه‌ریزی شده تا با آموزش بهره‌برداران، کیفیت محصول نیز ارتقا یابد.

زرین‌جوب خاطرنشان کرد: اصولاً از این گل به عنوان شاخه بریده و زینتی در سطح استان استفاده می‌گردد، همچنین در درمان افسردگی و ورم و جوش و تولید لوازم آرایشی بهداشتی هم کاربرد دارد؛ یقینا همین کاربردها، بازار فروش آن را گسترده‌تر می‌کند و فرصت‌های تازه‌ای برای صادرات فراهم می‌سازد.

آبدانان قطب تولید نرگس در استان ایلام

مدیر جهاد کشاورزی آبدانان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۲۹۲ هکتار از اراضی شهرستان به کشت نرگس اختصاص دارد؛ این منطقه به عنوان قطب تولید این محصول در استان شناخته می‌شود و کیفیت گل آن در بازارهای کشور زبانزد است.

علیرضا سلاح‌ورزی افزود: سالانه حدود ۱۱۴ میلیون شاخه گل از این مزارع برداشت می‌شود و بخش عمده آن پس از بسته‌بندی راهی بازارهای کشور می‌گردد که این حجم تولید، جایگاه ویژه‌ای برای شهرستان در اقتصاد کشاورزی استان ایجاد کرده است.

این مسئول تصریح کرد: ۱۱۵ هکتار از گلزارها آبی است و کشاورزان با استفاده از آب‌های موجود، محصول باکیفیت‌تری تولید می‌کنند؛ برنامه‌های آموزشی نیز برای بهبود روش‌های آبیاری در دست اجراست.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه۱۷۷ هکتار دیگر به صورت دیم کشت می‌شود، خاطرنشان کرد: بارش‌های مناسب سال جاری به بهبود عملکرد این مزارع کمک کرده و امیدواریم با تداوم حمایت‌ها، سطح زیر کشت و اشتغال منطقه بیش از گذشته رشد کند.

برداشت نرگس در ایلام با ۶۳۰ هکتار سطح زیر کشت و پیش‌بینی تولید ۴۴ میلیون شاخه، جایگاه استان را به عنوان یکی از قطب‌های این محصول تثبیت کرده؛ بنابراین حمایت از نرگس‌کاران می‌تواند این ظرفیت را به جریانی پایدار برای اقتصاد منطقه تبدیل کند.