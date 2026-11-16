به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، حشمت‌الله سلیمانی، با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان ستاد و مدیریت‌های استانی اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی صندوق، افزایش تعامل با استان‌ها و کانون‌های بازنشستگی و فراهم کردن زمینه طرح مستقیم مسائل و مطالبات آنان است. در همین راستا، تلاش کرده‌ایم درخواست‌های مطرح‌شده از سوی استان‌ها را در کوتاه‌ترین زمان بررسی کنیم و برای حل مسائل، جلسات و گفتگوهای لازم را برگزار کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه بیمه تکمیلی بازنشستگان افزود: یکی از مطالبات اصلی کانون‌های بازنشستگی، بهبود وضعیت بیمه تکمیلی بود که در این زمینه برای نخستین بار جلسات متعددی با کانون‌ها برگزار شد و ۵۶ طرح و پیشنهاد از سوی کانون‌های مختلف دریافت و بررسی شد. در نهایت نیز دو طرح با انتخاب خود بازنشستگان به مرحله اجرا رسید تا دیدگاه‌ها و اولویت‌های آنان در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

سلیمانی با تأکید بر لزوم رعایت تعهدات مالی صندوق در قبال بیمه‌شدگان تصریح کرد: بر اساس تعهدات مندرج در قرارداد، تلاش کرده‌ایم سهم صندوق از هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان در کمتر از سه روز کاری به حساب مربوط واریز شود و در اجرای این تعهدات با عقب‌ماندگی مواجه نباشیم.

وی درباره برخی مطالب مطرح‌شده در استان‌ها پیرامون بدهی صندوق به شرکت بیمه دانا نیز گفت: این ادعاها با وضعیت پرداخت‌های انجام‌شده همخوانی ندارد. صندوق تعهدات خود را در این حوزه پیگیری کرده و حتی مبالغی بیش از تعهدات جاری پرداخت شده است. همچنین مبلغی حدود دو همت به‌عنوان تضمین حسن انجام کار در نظر گرفته شده که پرداخت آن منوط به ارائه تأییدیه‌های لازم از سوی مراکز خدماتی و بررسی دفتر خدمات رفاهی صندوق است.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه، توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های روز را از دیگر محورهای مورد توجه دانست و گفت: در حوزه زیرساختی، اقدامات مناسبی در ستاد و استان‌ها انجام شده و تلاش کرده‌ایم تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری مورد نیاز مدیریت‌های استانی نیز تأمین شود. صندوق آمادگی دارد در مواردی که اجرای اقدامات ضروری به تأمین اعتبار نیاز دارد، موضوع را بررسی و منابع لازم را پیش‌بینی کند.

سلیمانی همچنین درباره وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان صنعت فولاد اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده برای انعقاد قرارداد جدید، پیش‌بینی می‌شود خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد از ابتدای ماه آینده برقرار شود. در تنظیم قرارداد نیز تلاش شده است تعهدات و خدمات پیش‌بینی‌شده متناسب با اعتبارات و منابع موجود باشد.

وی با اشاره به بهبود وضعیت خدمات بیمه تکمیلی در مقایسه با سال گذشته، بر ضرورت نظارت مستمر مدیریت‌های استانی تأکید کرد و افزود: گزارش‌های دریافتی از استان‌ها در این حوزه امیدوارکننده است، اما انتظار داریم مدیران استانی با برگزاری نشست‌های منظم با کانون‌های بازنشستگی و نمایندگان شرکت بیمه، روند ارائه خدمات را به‌دقت پیگیری کنند و مشکلات احتمالی را در کوتاه‌ترین زمان برطرف سازند.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری در بخش دیگری از سخنان خود، رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده بازنشستگان را از اولویت‌های مهم مدیریت‌های استانی برشمرد و گفت: تعداد پرونده‌های رسیدگی‌نشده در برخی استان‌ها قابل توجه است و لازم است این پرونده‌ها با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شوند تا بازنشستگان برای دریافت خدمات و پیگیری امور خود با تأخیر و مشکل مواجه نشوند.

سلیمانی در پایان با تأکید بر مسئولیت مجموعه صندوق در قبال بازنشستگان خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود نباید موجب شود که روند خدمت‌رسانی به بازنشستگان با تأخیر مواجه شود. انتظار ما این است که همه مدیران و کارکنان، در هر شرایطی، نهایت تلاش خود را برای حفظ کرامت بازنشستگان و پاسخ‌گویی به مطالبات آنان به کار گیرند.