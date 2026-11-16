به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس راه بندرعباس ـ میناب هنگام کنترل خودروهای عبوری و برخورد با رانندگان متخلف، به یک دستگاه خودروی سواری تیبا مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران با به‌کارگیری شگردهای پلیسی موفق به توقف خودرو شدند، اما راننده به محض مشاهده مأموران و با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری شد.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان ادامه داد: در بازرسی از خودروی مذکور، ۱۱۵ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد، همچنین بررسی پلاک نصب‌شده روی خودرو نشان داد که پلاک مذکور جعلی و شماره موتور نیز دستکاری شده است.

سرهنگ حق‌پرست خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده و شناسایی و دستگیری راننده و مالک محموله مواد مخدر نیز در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار دارد.