به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فلاحی صبح دوشنبه در مراسم رونمایی از کتاب «نگین گوشواره» که همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی برگزار شد، با تبریک این هفته به نویسندگان، ناشران، فعالان حوزه نشر و کتابداران اظهار کرد: کتاب و کتاب‌خوانی نقش بسیار مهمی در ارتقای آگاهی، بصیرت و سلامت فکری جامعه دارد و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت انتخاب کتاب‌های ارزشمند و اثرگذار افزود: بهترین کتاب، کتابی است که انسان را به سمت خداوند، ارزش‌های والا و آرمان‌های انقلابی سوق دهد و مطالعه چنین آثاری می‌تواند زمینه‌ساز رشد فکری و معنوی افراد باشد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر مطالعه کتاب‌های مرتبط با شهدا و ایثارگران بیان کرد: کتاب‌های حوزه دفاع مقدس و ایثار و شهادت، شخصیت و سیره شهدا را به جامعه معرفی می‌کنند و به مخاطب نشان می‌دهند این انسان‌های بزرگ چگونه زندگی کردند، چه مسیری را پیمودند و امروز چه انتظاری از ما دارند.

فلاحی با اشاره به علاقه و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به مطالعه کتاب گفت: با وجود مشغله‌های فراوان، ایشان همواره برای مطالعه اهمیت زیادی قائل هستند و در دیدارهای مرتبط با حوزه کتاب، گاهی پیش از معرفی یک اثر از سوی نویسنده، درباره جلدهای مختلف آن اظهار نظر می‌کنند؛ موضوعی که نشان‌دهنده توجه جدی ایشان به کتاب و مطالعه است.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری شهدا، آنان را الگوهایی ارزشمند برای نسل جوان دانست و افزود: شهدا تنها با حضور در میدان نبرد به جایگاه والای خود نرسیدند، بلکه پیش از شهادت نیز با صداقت، ایمان، معنویت، مسئولیت‌پذیری و خدمت بی‌منت به مردم، مسیر زندگی خود را بر اساس ارزش‌های الهی تنظیم کرده بودند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی ادامه داد: حاج قاسم سلیمانی سال‌ها در دوران دفاع مقدس و پس از آن در عرصه‌های مختلف خدمت کرد و هرجا مردم با مشکلی مواجه می‌شدند، برای کمک به آنان پیش‌قدم بود؛ از حضور در مناطق سیل‌زده خوزستان تا تلاش برای کمک به مردم کشورهای منطقه تلاش می کرد و یکی از مهم‌ترین پیام‌های شهدا برای جامعه امروز، خدمت صادقانه، بی‌منت و بدون چشمداشت به مردم است.

فلاحی خطاب به دانش‌آموزان حاضر در مراسم گفت: شما دختران عزیز، آینده‌سازان این کشور هستید و باید از زندگی شهدا درس بگیرید. شهدا از شما انتظار دارند با جدیت درس بخوانید، برای پیشرفت کشور تلاش کنید، فریب تبلیغات و توطئه‌های دشمنان را نخورید و در کنار کسب علم و دانش، به ارزش‌های دینی و اخلاقی پایبند باشید.

وی با اشاره به حضور شهدای گمنام در مدارس و مراکز آموزشی استان افزود: پیام حضور این شهدا برای دانش‌آموزان آن است که قدر امنیت و آرامش امروز را بدانند و با تلاش علمی و اخلاقی، افرادی مفید و مؤثر برای آینده کشور باشند.

فلاحی با تأکید بر اهمیت حفظ حجاب و هویت دینی در کنار پیشرفت علمی اظهار کرد: یکی از اهدافی که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند، حفظ اسلام، ارزش‌های دینی و عزت کشور بود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا و فرزندان آنان خاطرنشان کرد: وقتی به فرزندان شهدا نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که پدرانشان از عزیزترین داشته‌های خود گذشتند تا نسل امروز در امنیت و آرامش زندگی کند، درس بخواند و برای آینده خود و کشور تصمیم بگیرد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش از تولید بیش از ۳۵۰ عنوان کتاب طی شش سال گذشته در این مجموعه خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۴۳ عنوان در حوزه کودک و نوجوان تولید شده است که ظرفیت ارزشمندی برای آشنایی نسل جدید با فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت به شمار می‌رود.

فلاحی با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه‌های فرهنگی از انتشار و توزیع این آثار بیان کرد: انتظار داریم مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های فرهنگی استان برای نشر و عرضه کتاب‌های تولیدشده همکاری کنند تا این آثار به‌ویژه در اختیار دانش‌آموزان و نسل جوان قرار گیرد و زمینه آشنایی بیشتر آنان با سیره شهدا فراهم شود.