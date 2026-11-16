به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فروتنی صبح دوشنبه در مراسم رونمایی از کتاب «نگین گوشواره» با اشاره به اینکه کتاب «نگین گوشواره» از نخستین ثمرات فعالیت‌های کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی در استان است، بیان کرد: این اثر حاصل برنامه‌ها و فعالیت‌هایی است که در قالب کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی و طرح سه‌شنبه‌های فرهنگی دنبال می‌شود.

مسئول کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی، با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه انتشار کتاب گفت: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک، دومین کتاب این مجموعه نیز که نویسنده آن یکی از بانوان حاضر در این مراسم است، رونمایی شود.

وی در ادامه بیان کرد: این کتاب پیرامون یکی از خاطرات خانواده شهید «مهدی زیبا» از شهدای جنگ ۱۲ روزه است.

مسئول کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توجه به آثار فرهنگی کوچک اما اثرگذار، خاطرنشان کرد: مهم نیست چه کتابی نوشته‌اید یا قرار است چه اثری خلق کنید؛ گاهی نوشتن یک داستان کوتاه به نام و یاد یک شهید نیز می‌تواند کاری ارزشمند و ماندگار باشد.

فروتنی افزود: نباید تصور کنیم تنها آثار بزرگ و پرحجم ارزش انتشار دارند؛ حتی یک کتاب داستان کوچک که با نام و یاد شهیدی نوشته می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده باشد و اثری ماندگار در جامعه بر جای بگذارد.