به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: بامداد امروز دوشنبه، یک نفت‌کش متخلف دیگر، در پی برخورد با مین دریایی در محدوده ممنوعه شرق تنگه هرمز، دچار آتش سوزی شد و از حرکت بازماند.

نیروی دریایی ارتش بر تردد شناورها در شرق تنگه هرمز کنترل مستمر و اشراف دارد.

خاموش کردن سامانه‌های ردیابی و ورود غیرمجاز به مناطق ممنوعه و ناامن دریایی، شناورهای متخلف را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.

صاحبان شناورهایی که بدون توجه به هشدارها و ضوابط اعلام‌شده در مناطق ممنوعه تردد می‌کنند، مسئول پیامدهای ناشی از این اقدام خواهند بود.