به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گسترش کشاورزی حفاظتی و استفاده از روش‌های نوین زراعی، عملیات کشت مستقیم غلات دیم در دو مرکز جهاد کشاورزی آبستان و دیناروند شهرستان خرم‌آباد انجام گرفت.

این عملیات شامل کشت مستقیم ۲ هکتار گندم دیم در مرکز آبستان و چهار هکتار جو دیم در مرکز دیناروند بود که با استفاده از ادوات مخصوص کشت مستقیم و با حضور محمدی‌پور، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، جعفری، محقق معین مرکز تحقیقات، صلواتی، کارشناس کشاورزی حفاظتی سازمان، مسئولان مراکز و کارشناسان مربوطه اجرا شد.

در جریان اجرای این برنامه، روند عملیات کاشت مورد بررسی قرار گرفت و توصیه‌های فنی درباره اصول صحیح کشت مستقیم، نحوه تنظیم و کالیبراسیون دستگاه بذرکار و تعیین میزان بذر مصرفی متناسب با شرایط مزرعه به کشاورزان و عوامل اجرایی ارائه شد.

کشت مستقیم در اراضی دیم با حذف عملیات متداول خاک‌ورزی و حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک، از روش‌های مؤثر در حفظ رطوبت، کاهش فرسایش، بهبود ساختار خاک و کاهش هزینه‌های آماده‌سازی زمین و تولید محصول به شمار می‌رود.

توسعه این شیوه زراعی علاوه بر کمک به مدیریت بهینه منابع پایه، می‌تواند زمینه افزایش پایداری نظام‌های زراعی و ارتقای بهره‌وری تولید محصولات دیم را فراهم کند.

محمدی‌پور نیز با قدردانی از تلاش مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، مسئولان مراکز و کارشناسان فعال در حوزه کشاورزی حفاظتی، بر تداوم همکاری و تلاش جمعی برای ترویج و توسعه این روش در سطح استان تأکید کرد.