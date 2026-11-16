به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاکرمی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مزایده شماره ۳۰۹ اموال منقول از ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا چهارم آذرماه ادامه دارد.

وی با اشاره به عرضه بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال کالای منقول در مزایده، افزود: متقاضیان شرکت در این مزایده پس از ثبت‌نام در سامانه ستاد ایران و دریافت امضای الکترونیک از دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور، می‌توانند برای مشاهده کالاهای عرضه‌شده و ثبت پیشنهاد قیمت به این سامانه مراجعه کنند.

سرپرست اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان با اشاره به تنوع اقلام عرضه‌شده در این مزایده بیان کرد: انواع لوازم خانگی و آشپزخانه، ابزارآلات، لوازم خودرو، وسایل آرایشی و بهداشتی، عینک، حوله، پتو، تنه موتورسیکلت، پارچه، جوهر، کالاهای صادراتی و تجهیزات کوهنوردی از جمله اقلام عرضه‌شده در این مزایده هستند.

شاکرمی درباره شرایط شرکت در مزایده نیز گفت: متقاضیان برای ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد ایران باید معادل هفت درصد مبلغ پایه هر ردیف را به‌صورت الکترونیکی به‌عنوان سپرده پرداخت کنند یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر به اداره‌کل اموال تملیکی تحویل دهند.