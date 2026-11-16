به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی خواجه‌رحیمی در حاشیه مراسم اعزام این دانش‌آموزان اظهار کرد: این کاروان با هدف آشنایی نسل نوجوان با حماسه دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های ایثار و شهادت، راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شده است.

وی افزود: بازدید از مناطق عملیاتی و یادمان‌های شهدا فرصتی برای آشنایی نزدیک دانش‌آموزان با فضای جبهه‌ها و رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس فراهم می‌کند و می‌تواند آثار تربیتی و فرهنگی ماندگاری برای آنان به همراه داشته باشد.

خواجه‌رحیمی ادامه داد: این کاروان به مدت سه روز در مناطق عملیاتی جنوب حضور خواهد داشت و دانش‌آموزان از یادمان‌های شلمچه، طلائیه، دهلاویه، هویزه، خرمشهر و معراج شهدای اهواز بازدید می‌کنند.