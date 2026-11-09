به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده در بازدید از ستاد سرشماری شهرستان بهاباد، روند اجرای طرح ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا را بررسی کرد.

وی در این بازدید که با حضور فرماندار و معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: سرشماری پیش‌رو با دوره‌های گذشته تفاوت دارد و علاوه بر شمارش جمعیت، اطلاعات بنیادینی از جمله سطح سواد، وضعیت اشتغال و بیکاری و مسائل مرتبط با انرژی را ثبت می‌کند.

دهقانی‌زاده با اشاره به اهمیت داده‌های آماری در تصمیم‌گیری‌های کلان افزود: اطلاعات به‌دست‌آمده از این طرح، مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاه خانوار و مسکن خواهد بود.

وی با تأکید بر حساسیت اجرای این طرح بیان کرد: با توجه به استفاده از روش‌های نوین و نمونه‌گیری‌های دقیق، هر نمونه آماری می‌تواند نماینده کل شهرستان و منطقه باشد؛ بنابراین صحت اطلاعات و کیفیت جمع‌آوری و ثبت آن‌ها اهمیت بالایی دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، پاسخ‌گویی دقیق شهروندان و ثبت اطلاعات تمام افرادی را که پیامک سرشماری را دریافت کرده‌اند، ضروری دانست و بر رفع موانع اجرایی، پاسخ‌گویی به ابهامات مردم و صیانت از محرمانگی اطلاعات تأکید کرد.

وی همچنین از تلاش فرماندار، مدیران اجرایی و مأموران آمارگیر شهرستان بهاباد قدردانی کرد.

در این بازدید، روند پیشرفت سرشماری، مسائل فنی و آماری و هماهنگی‌های بین‌بخشی بررسی و راهکارهایی برای ارتقای کیفیت فعالیت ستاد سرشماری شهرستان ارائه شد.