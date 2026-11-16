به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس برنا صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی، اظهار کرد: صیانت از زمین‌های زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، نیازمند نظارت مستمر، حضور میدانی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به اجرای مرحله هفتم طرح حکاک (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) در شهرستان بناب، افزود: برخورد قانونی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای اجرایی، تجهیزات نظارتی و هماهنگی بین‌بخشی به‌طور جدی دنبال می‌شود.

اجرای عملیات میدانی با مشارکت سه دستگاه

عملیات میدانی این مرحله از طرح با هدف پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفاظت از اراضی زراعی و باغی بناب، پس از برگزاری نشست هماهنگی با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس اداره امور اراضی و جانشین فرمانده انتظامی بناب آغاز شد.

در این نشست، مناطق آسیب‌پذیر و مستعد تخلفات تغییر کاربری بررسی و محدوده‌های هدف برای اجرای عملیات مشخص شد.

در ادامه، گروه عملیاتی ۱۶ نفره متشکل از عوامل جهاد کشاورزی، فرماندهی انتظامی و شهرداری بناب با استفاده از چندین دستگاه خودرو و یک دستگاه لودر، عملیات شناسایی و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را انجام دادند.

قلع‌وقمع ۵۱ مستحدثه غیرمجاز در بناب

بر اساس گزارش ارائه‌شده، در جریان اجرای مرحله هفتم طرح حکاک، ۱۳ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی و ۵۱ مورد از مستحدثات غیرمجاز مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قلع‌وقمع شد.

این عملیات با هماهنگی بین‌بخشی، بهره‌گیری از تجهیزات نظارتی و اطلاعات مکانی و مشارکت دستگاه‌های مسئول اجرا شد و در راستای تقویت نظارت میدانی، پیشگیری از تخلفات و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی قرار دارد.