به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی بعدازظهر یکشنبه در نخستین جلسه ستاد برگزاری روز جهانی خاک آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت راهبردی خاک در تداوم تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: اگرچه آب همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تولید در کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما نباید از اهمیت خاک غافل شد؛ چراکه خاک سالم بستر اصلی تولید غذاست و از دست رفتن کیفیت و سلامت آن می‌تواند پیامدهای بلندمدت و جبران‌ناپذیری برای بخش کشاورزی داشته باشد.

وی با بیان اینکه روز جهانی خاک فرصتی برای افزایش حساسیت عمومی و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی در قبال این سرمایه طبیعی است، افزود: این مناسبت نباید صرفاً به برگزاری یک مراسم نمادین محدود شود، بلکه باید به بستری برای فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و اتخاذ تصمیم‌های عملی در راستای حفاظت از خاک تبدیل شود.

شفیعی با تأکید بر ضرورت آغاز آموزش‌های زیست‌محیطی از سنین پایه تصریح کرد: فرهنگ حفاظت از خاک باید از مدارس شکل بگیرد. در این راستا لازم است از ظرفیت استادان دانشگاه، متخصصان علوم خاک، کارشناسان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی برای آشنایی دانش‌آموزان با اهمیت خاک، عوامل تخریب و راهکارهای حفاظت از آن استفاده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به تجربه موفق استان در برگزاری برنامه‌های مرتبط با روز جهانی خاک طی پنج سال اخیر خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، ضرورت دارد برنامه‌های امسال با رویکردی گسترده‌تر و با مشارکت مؤثر همه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و نهادهای مرتبط برگزار شود تا موضوع حفاظت از خاک به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

وی همچنین سلامت خاک و مقابله با منابع آلاینده را از اولویت‌های جدی مدیریت منابع طبیعی استان دانست و گفت: توسعه فعالیت‌های معدنی و صنعتی بدون رعایت الزامات زیست‌محیطی می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت خاک باشد. از این‌رو، دستگاه‌های مسئول باید نظارت مؤثرتری بر فعالیت‌های آلاینده داشته باشند و از گسترش آلودگی در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.

شفیعی با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی در استان ، بر ضرورت بررسی علمی و پایش مستمر وضعیت آلودگی خاک تأکید کرد و افزود: شناسایی منشأ آلودگی، ارزیابی آثار آن بر اراضی و منابع تولید و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تشکیل کمیته اجرایی برگزاری روز جهانی خاک در استان شد و اظهار کرد: برای برگزاری اثربخش این رویداد باید تقسیم کار مشخصی میان دستگاه‌ها صورت گیرد و از ظرفیت علمی و اجرایی تمامی مجموعه‌های مرتبط استفاده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان تأکید کرد: حفاظت از خاک مسئولیتی فرابخشی است و تحقق آن نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی، بخش کشاورزی و مشارکت عمومی است. باید از فرصت روز جهانی خاک برای تبدیل آگاهی عمومی به اقدامات عملی در زمینه جلوگیری از تخریب، کنترل آلودگی و حفظ سلامت خاک برای نسل‌های آینده استفاده کنیم.