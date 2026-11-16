به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، تصمیمی که روز دوشنبه توسط شورای اتحادیه اروپا اتخاذ شد، به کی‌ یف اجازه می‌ دهد تا در آینده‌ ای نزدیک، مبلغی نزدیک به ۸ میلیارد یورو را در چارچوب «تسهیلات اوکراین» دریافت کند.

شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که حدود ۵ میلیارد یورو از این مبلغ از محل «وام حمایت از اوکراین ۲۰۲۶» تأمین خواهد شد.

در این بیانیه آمده است: این بزرگ‌ترین پرداخت یک‌جای اتحادیه اروپا به اوکراین در چارچوب این تسهیلات محسوب می‌شود.

در این بیانیه اعلام شده است که تأمین مالی از طریق «تسهیلات اوکراین» با هدف تقویت ثبات کلان‌ مالی اوکراین، حمایت از احیا و نوسازی این کشور، تضمین عملکرد روان دستگاه‌های دولتی و پشتیبانی از روند اصلاحات صورت می‌گیرد.

این پرداخت‌ ها به «طرح اوکراین» وابسته هستند؛ راهبردی برای احیا، بازسازی و نوسازی ملی که شامل نقشه راهی برای انجام تغییرات است و به‌ طور کلی با اهداف اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا همسو می‌ باشد.