به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی سوبیانین» شهردار مسکو از انهدام دست‌کم ۳۲ فروند پهپاد در مسیر پایتخت روسیه طی موجی از حملات بامدادی خبر داد.

سوبیانین در پیام‌هایی که از ساعت ۲:۴۸ بامداد دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان ۱۴۰۵) منتشر کرد، ابتدا از انهدام ۶ پهپاد خبر داد و دقایقی بعد اعلام کرد ۱۱ پهپاد دیگر و سپس ۱۵ پهپاد دیگر نیز منهدم شده‌اند.

به این ترتیب، شمار پهپادهای منهدم‌شده در این سه مرحله، بر اساس اعلام شهردار مسکو به ۳۲ فروند رسید.

وی همچنین اعلام کرد نیروهای امدادی و خدمات اضطراری در محل سقوط بقایای پهپادها مشغول فعالیت هستند.