به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا البرزی، فرماندار شهرستان چهارباغ، در نشست تخصصی مدیران ادارات و کارگروه‌های بانوان و خانواده شهرستان، با تأکید بر ضرورت شایسته‌سالاری در واگذاری مسئولیت‌ها گفت: زنان نیز باید متناسب با تخصص و توانمندی خود از فرصت حضور در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی برخوردار شوند.

وی اظهار کرد: معیار واگذاری مسئولیت‌ها باید شایستگی، توانمندی و کارآمدی افراد باشد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های اجتماعی افزود: حضور زنان در تجمعات شبانه نمونه‌ای از ظرفیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان است و میزان مشارکت بانوان در این تجمعات حتی بیشتر از مردان بوده است.

فرماندار چهارباغ با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل زنان تصریح کرد: پرداختن به امور بانوان صرفاً توجه به یک جنسیت نیست، بلکه موضوعی مرتبط با کل جامعه و بنیان خانواده است.

البرزی خاطرنشان کرد: خانواده به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان جامعه حول محور نقش‌آفرینی زن و مادر شکل می‌گیرد و توجه به جایگاه زنان در حقیقت توجه به سلامت و استحکام خانواده و جامعه است.