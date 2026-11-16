به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران ملکی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۸ شاهین‌ویلا حین گشت‌زنی، فردی را مشاهده کردند که با رفتارهای نامتعارف و اراذل‌گونه موجب اخلال در نظم عمومی و رفت‌وآمد شهروندان شده بود.

وی افزود: بررسی سوابق این فرد نشان داد که وی از سوی مراجع قضائی تحت تعقیب بوده و در چند پرونده قبلی نیز سابقه داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج بیان کرد: متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

ملکی با تأکید بر برخورد قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.