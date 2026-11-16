به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی پیش از ظهر دوشنبه با اشاره به برگزاری همزمان نخستین دوره جشنواره بین‌المللی مهدویت و پنجمین دوره جشنواره ملی مهدویت در قم اظهار کرد: این رویداد با محوریت تعامل نسل‌ها در پرتو آموزه‌های دینی و با هدف توسعه همگرایی جهانی در حوزه مهدویت برگزار می‌شود و تمامی علاقه‌مندان امکان حضور در آن را دارند.



وی با تشریح محورهای محتوایی این دوره افزود: شکوفایی فردی و پویایی اجتماعی در جامعه منتظر، محور اصلی جشنواره را تشکیل می‌دهد و موضوعاتی همچون همگرایی جهانی با تکیه بر فرهنگ مهدوی، عدالت اجتماعی و حوادث آخرالزمان نیز در شمار محورهای مورد توجه قرار گرفته است.



دبیر جشنواره بین‌المللی مهدویت با اشاره به تنوع بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای مشارکت علاقه‌مندان گفت: این دوره در بخش‌های ادبی، هنری، رسانه و فضای مجازی، هوش مصنوعی، ایده‌پردازی و نوآوری، بین‌الملل و کتابخوانی برگزار می‌شود تا فعالان حوزه‌های مختلف بتوانند متناسب با تخصص و ظرفیت خود در این رویداد حضور پیدا کنند.



حسینی با تأکید بر توجه جشنواره به فناوری‌های نوین بیان کرد: اختصاص بخش مستقل به هوش مصنوعی و همچنین ایده‌پردازی و نوآوری از ویژگی‌های این دوره به شمار می‌رود و زمینه‌ای برای ارائه آثار خلاقانه و طرح‌های نوآورانه با استفاده از ابزارها و شیوه‌های جدید در حوزه مهدویت فراهم کرده است.



وی درباره شرایط مشارکت در جشنواره اظهار کرد: علاقه‌مندان برای حضور در رشته‌های مختلف با محدودیتی مواجه نیستند و هر شرکت‌کننده می‌تواند بر اساس علاقه، تخصص و توانمندی خود آثارش را در چند بخش ارائه کند.



دبیر جشنواره بین‌المللی مهدویت با اشاره به پیش‌بینی جوایز برای آثار برگزیده افزود: برای صاحبان آثار منتخب جوایز ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است و در بخش بین‌الملل نیز معرفی و تجلیل از فعالان و چهره‌های اثرگذار عرصه مهدویت در سطح بین‌المللی در دستور کار قرار دارد.



حسینی با بیان اینکه این رویداد در دو سطح ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود، تصریح کرد: نخستین دوره جشنواره بین‌المللی مهدویت در کنار پنجمین دوره جشنواره ملی مهدویت، فرصتی برای ارائه ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و رسانه‌ای علاقه‌مندان به معارف مهدوی فراهم می‌کند.



وی در پایان از تمدید مهلت دریافت آثار خبر داد و گفت: علاقه‌مندان تا ۱۵ دی‌ماه سال جاری فرصت دارند آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی mahdaviatfest.ir یا پیام‌رسان ایتا به شناسه Mahdaviyatfest_admin ارسال کنند.

