به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، متقاضیان ثبت نام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) با مراجعه به سامانه www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته / محل‌های درخواستی اقدام کنند.

به داوطلبان توصیه می‌شود، ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

شایان ذکر است این آخرین فرصت ثبت نام است و دیگر تمدید نخواهد شد.