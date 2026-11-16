سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح دو مأموریت پلیس در شهرستان نایین اظهار کرد: در نخستین عملیات، در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر مراجعه افرادی به واحدهای صنفی و تلاش برای خرید کالا با ارائه رسیدهای جعلی بانکی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، هویت افراد موردنظر را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه، یک زن و مرد غیربومی را هنگام تلاش برای خرید کالا با استفاده از رسید جعلی در یکی از واحدهای صنفی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به شیوه فعالیت این افراد بیان کرد: متهمان با ارائه رسیدهای جعلی بانکی و فریب فروشندگان، بدون واریز واقعی وجه به حساب آنان، اقدام به دریافت کالا می‌کردند.

براهیمی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰ میلیون تومان کلاهبرداری با این شیوه در شهرستان نایین گزارش شده است، ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این دو متهم به اتهام بیش از ۷۰ فقره کلاهبرداری در استان‌های یزد و کرمان نیز تحت تعقیب بوده‌اند که پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در توصیه‌ای به صاحبان واحدهای صنفی تأکید کرد: فروشندگان باید از تحویل کالا صرفاً بر اساس تصویر رسید بانکی یا پیامک واریز خودداری کنند و پیش از تحویل کالا، از واریز قطعی وجه به حساب خود از طریق سامانه‌های معتبر بانکی اطمینان حاصل کنند.

کشف ۱۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع

فرمانده انتظامی شهرستان نایین در ادامه از کشف ۱۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه کامیون تانکردار خبر داد و گفت: مأموران یگان امداد این فرماندهی در راستای مقابله با عرضه غیرقانونی فرآورده‌های نفتی، هنگام گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی از کامیون، ۱۵ هزار لیتر گازوئیل را که به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع حمل می‌شد، کشف کردند.

براهیمی با اشاره به شناسایی یک متهم در این رابطه تصریح کرد: پس از کشف محموله سوخت، متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی با تأکید بر استمرار اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: صیانت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی از اولویت‌های پلیس است و برخورد با عوامل حمل و توزیع غیرقانونی سوخت با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین در پایان از شهروندان و صاحبان واحدهای صنفی که با شیوه رسیدهای جعلی بانکی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، خواست برای ثبت شکایت و ارائه مستندات به پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کنند و همچنین در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق و عرضه غیرقانونی فرآورده‌های نفتی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.