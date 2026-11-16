به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلامیریک ظهر دوشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به تداوم گشتها و پایشهای محیطبانان در زیستگاههای طبیعی آستارا اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در جریان گشت و کنترل مستمر مناطق تحت مدیریت و زیستگاههای حساس حیات وحش، موفق به شناسایی هفت نفر متخلف شدند که در حال آغاز عملیات شکار بودند.
وی افزود: در این مأموریت، هفت قبضه سلاح شکاری مجاز از متخلفان کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده، افراد خاطی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونههای جانوری و زیستگاههای طبیعی منطقه بیان کرد: برخورد با هرگونه شکار و صید غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت دنبال میشود و محیطبانان به صورت شبانهروزی بر این مناطق نظارت دارند.
سلامی ریک با اشاره به جایگاه ویژه پناهگاه حیات وحش لوندویل در حفظ تنوع زیستی منطقه تصریح کرد: این پناهگاه یکی از ارزشمندترین سرمایههای طبیعی غرب گیلان و تنها زیستبوم ساحلی شهرستان آستارا است که نقش مهمی در حفاظت از گونههای گیاهی و جانوری دارد.
وی ادامه داد: هرگونه شکار، صید و تخریب زیستگاههای طبیعی در این محدوده ممنوع بوده و با متخلفان برابر ضوابط و مقررات زیستمحیطی برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا در پایان با قدردانی از همکاری شهروندان و دوستداران طبیعت در صیانت از محیط زیست، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، شکار و صید غیرمجاز یا تخریب عرصههای طبیعی، مراتب را از طریق اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر شما