به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلامی‌ریک ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به تداوم گشت‌ها و پایش‌های محیط‌بانان در زیستگاه‌های طبیعی آستارا اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در جریان گشت و کنترل مستمر مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های حساس حیات وحش، موفق به شناسایی هفت نفر متخلف شدند که در حال آغاز عملیات شکار بودند.

وی افزود: در این مأموریت، هفت قبضه سلاح شکاری مجاز از متخلفان کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده، افراد خاطی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی منطقه بیان کرد: برخورد با هرگونه شکار و صید غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت دنبال می‌شود و محیط‌بانان به صورت شبانه‌روزی بر این مناطق نظارت دارند.

سلامی‌ ریک با اشاره به جایگاه ویژه پناهگاه حیات وحش لوندویل در حفظ تنوع زیستی منطقه تصریح کرد: این پناهگاه یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی غرب گیلان و تنها زیست‌بوم ساحلی شهرستان آستارا است که نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری دارد.

وی ادامه داد: هرگونه شکار، صید و تخریب زیستگاه‌های طبیعی در این محدوده ممنوع بوده و با متخلفان برابر ضوابط و مقررات زیست‌محیطی برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا در پایان با قدردانی از همکاری شهروندان و دوستداران طبیعت در صیانت از محیط زیست، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، شکار و صید غیرمجاز یا تخریب عرصه‌های طبیعی، مراتب را از طریق اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.