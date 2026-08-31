۱۲ قبضه اسلحه از شکارچیان آستارایی کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلامی ریک با اعلام این خبر اظهار کرد: به منظور حفاظت از پرندگان مهاجر و پیشگیری از شکار و صید غیر مجاز، گشت مشترک یگان حفاظت محیط‌ زیست و نیروی انتظامی شهرستان مرزی آستارا درتالاب ها و پناهگاه حیات وحش لوندویل به صورت مستمر و روزانه در حال اجرا است که در این راستا تعداد ۱۲ قبضه سلاح شکاری با تعدادی فشنگ از شکارچیان متخلف کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا با اشاره به اینکه فصل شکار مجاز پرندگان هنوز آغاز نشده است، افزود: تا زمان صدور پروانه شکار، هرگونه شکار و تهدید امنیت پرندگان در منطقه ممنوع می باشد و با متخلفین برخورد خواهد شد.

وی با قدردانی از دوستداران محیط زیست، مشارکت جوامع محلی را مهم‌ترین عامل موفقیت در جلوگیری از شکار غیرمجاز دانست و گفت: زمانی که مردم، محیط زیست و حیات‌وحش را سرمایه خود بدانند، به قوی‌ترین مدافعان طبیعت تبدیل می‌شوند؛ راهکاری که فراتر از قوانین و فناوری، یکی از پایدارترین شیوه‌های حفاظت از طبیعت به شمار می‌رود.