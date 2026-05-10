به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلامی‌ریک اظهار کرد: کارشناسان و محیط‌بانان این اداره در پایش‌های اخیر موفق به مشاهده و ثبت حضور وزغ تالشی در حاشیه تالاب‌ها شده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده مهاجرت این گونه به آبگیرها و تالاب‌های پناهگاه لوندویل برای تولیدمثل است.

وی با بیان اینکه پراکنش وزغ تالشی منحصر به جنگل‌های هیرکانی بوده و تاکنون در اراضی جنگلی و جلگه‌ای تالش و آستارا شناسایی شده است، افزود: بیش از ۹۸ درصد جمعیت این گونه در جنگل‌های هیرکانی شمال کشور و حدود دو درصد در جمهوری آذربایجان زیست می‌کند.

رئیس اداره محیط‌زیست آستارا ادامه داد: وزغ تالشی بزرگ‌ترین دوزیست ایران به شمار می‌رود و در اواخر زمستان برای تخم‌ریزی به مناطق مرطوب، برکه‌ها و تالاب‌ها مهاجرت می‌کند. نوزادان این گونه در آبگیرها متولد می‌شوند و پس از طی مراحل رشد، در اواخر فروردین به زیستگاه‌های جنگلی بازمی‌گردند.

سلامی‌ریک با اشاره به اینکه در سال جاری تعداد قابل توجهی از این گونه در جنگل‌ها و آبگیرهای پناهگاه لوندویل مشاهده شده است، گفت: محیط‌بانان با حضور مستمر در مناطق حساس، اقدامات حفاظتی لازم را برای صیانت از این گونه ارزشمند انجام می‌دهند.

وی نقش اکولوژیک وزغ تالشی را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: این دوزیست بزرگ‌جثه با تغذیه از انواع حشرات و بندپایان، نقش مؤثری در کنترل آفات دارد و از نظر زیست‌بومی گونه‌ای ارزشمند محسوب می‌شود.

رئیس اداره محیط‌زیست آستارا تغییر کاربری اراضی، تخریب زیستگاه‌ها و تصادفات جاده‌ای هنگام مهاجرت به آبگیرها را از مهم‌ترین تهدیدهای این گونه عنوان کرد و افزود: در فصل تولیدمثل، با آگاهی‌بخشی به دهیاران و باغداران روستاهای ویرمونی، بیجاربین، استیل، دربند و عباس‌آباد تلاش می‌کنیم شرایط لازم برای امنیت و حفاظت از این دوزیست فراهم شود.