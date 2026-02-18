۴۰ پرنده زخمی جهت تیمار به محیط زیست آستارا تحویل داده شد

محمدرضا سلامی ریک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهروندان آستارایی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۰ گونه از انواع پرندگان زخمی را برای تیمارداری به این اداره‌ سپردند، اظهار کرد: بیشتر پرندگان مصدوم از گونه‌های مهم و با ارزش محیط زیست در هرم غذایی مانند کرکس ،سارگپه، دلیجه، قرقی، عقاب تالابی ، طاووسک و کشیم غواص ، قو ، جغد، یلوه و .. بودند.

وی افزود: پرندگان مصدوم پس از معاینه دامپزشک شبکه دامپزشکی آستارا و انجام اقدامات درمانی و تیمارداری و اطمینان از توانایی پرواز و قدرت ماندگاری در طبیعت، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان آستارا بیان کرد: اطلاع رسانی ازطریق رسانه های عمومی در راستای ارتقای آگاهی مردم، برگزاری کلاس‌های آموزشی در روستاها و شهرهای واقع در حاشیه زیستگاه‌های حساس از جمله اقداماتی است که انگیزه مردم و دوستداران محیط زیست را برای نگهداری و تحویل گونه‌های مصدوم جانوری را به محیط زیست افزایش داده است.

وی ضمن تشکر از همکاری مردم از علاقمندان محیط زیست خواست در صورت مشاهده جانوران آسیب دیده در طبیعت مراتب را به اداره محیط زیست اطلاع دهند تا نسبت به درمان و احیای این گونه ها اقدام لازم انجام شود.