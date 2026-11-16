به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صبح امروز در بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که در دانشگاه خاتم برگزار شد، با اشاره به عضویت خود در هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های غیرانتفاعی اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در جمعی حضور دارم که خودم نیز یکی از اعضای آن هستم و به فعالیت در مجموعه‌ای که هدف عمومی دارد اما در بخش خصوصی فعالیت می‌کند، افتخار می‌کنم.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این اجلاس افزود: فعالیت دانشگاه‌های غیردولتی تجربه‌ای ارزشمند است؛ چراکه افرادی با دغدغه تعالی آموزش عالی، سرمایه و توان خود را برای اعتلای علمی کشور به کار گرفته‌اند و این موضوع بسیار قابل تقدیر است.

مهاجرانی با انتقاد از نبود نمایندگان دانشگاه‌های غیردولتی در جمع سرآمدان آموزشی و پژوهشی کشور گفت: چرا در حوزه سرآمدان آموزشی و پژوهشی، دانشگاه‌های غیرانتفاعی کرسی و نماینده ندارند؟

سخنگوی دولت ادامه داد: اعلام شده است که هیچ منعی برای حضور دانشگاه‌های غیردولتی در این حوزه وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد به دلیل نگاه ویژه‌ای که همواره به بخش دولتی وجود داشته، اعتمادبه‌نفس بخش خصوصی نیز آسیب دیده و خود دانشگاه‌های غیردولتی برای حضور در این عرصه‌ها نامزد نمی‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه‌های غیردولتی چیزی از دانشگاه‌های دولتی کم ندارند، گفت: استادان و پژوهشگران این دانشگاه‌ها از نظر علمی ظرفیت‌های ارزشمندی دارند و باید با اعتمادبه‌نفس بیشتری برای حضور در جایگاه‌های علمی و پژوهشی کشور اقدام کنند.

مهاجرانی با اشاره به محدودیت‌های مالی دانشگاه‌های غیردولتی اظهار کرد: طبیعتاً دانشگاهی که به بودجه دولتی متصل است با دانشگاهی که از این منابع برخوردار نیست، در زمینه امکانات تفاوت دارد، اما این تفاوت به معنای کمتر بودن ظرفیت علمی و آموزشی دانشگاه‌های غیردولتی نیست.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در ایران به دلیل سیطره دولت در طول سالیان گذشته همواره با دشواری‌هایی برای رشد مواجه بوده است، افزود: با وجود این فشارها، بخش خصوصی به دلیل اعتقاد و انگیزه فعالان آن توانسته است مسیر خود را ادامه دهد و امیدواریم با رویکرد مثبت وزارت علوم و اصلاحاتی که در این حوزه انجام می‌شود، شاهد تحولات بیشتری در دانشگاه‌های غیردولتی باشیم.

وی در پایان افزود: غرض من از حضور در این نشست، عرض ادب، خداقوت و ادای احترام به دعوتی بود که عزیزان محبت کردند؛ اما از آنجا که باید در جلسه دکتر عارف، (معاون اول رئیس‌جمهور)، حضور پیدا کنم و ایشان نیز به دلیل مشی معلمی که دارند، معمولاً نسبت به حضور به‌موقع و تأخیر حساس هستند، مجبورم از شنیدن فرمایشات سایر عزیزان محروم شوم.

وی ادامه داد: با این حال، لازم است یک بار دیگر تأکید کنم که به کسانی که آموزش عالی را برای ادامه مسیر شغلی خود انتخاب کرده‌اند، ادای احترام می‌کنم؛ کسانی که تصمیم گرفته‌اند افرادی را تربیت کنند تا به این آب و خاک خدمت کنند و در این کشور بمانند. دانشگاه‌های غیرانتفاعی هم از نظر اشتغال و هم از نظر کیفیت آموزش، واقعاً قابل توجه هستند.

مهاجرانی ابراز امیدواری کرد که همه این تلاش‌ها مأجور باشد و گامی در راستای اعتلای ایران عزیز بردارد و در پایان گفت: «چو ایران نباشد تن من مباد؛ دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. پاینده باد ایران.»