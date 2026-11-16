به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صبح امروز در بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که در دانشگاه خاتم برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه اصلاح اساسنامه دانشگاه‌های غیردولتی اظهار کرد: پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه جدید، مسیر اجرایی مشخصی در دفتر آموزش عالی غیردولتی پیش‌بینی شد تا مؤسسات بتوانند فرآیند اصلاح و ثبت اساسنامه خود را دنبال کنند.

وی افزود: تاکنون ۲۸ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی اساسنامه خود را ارائه کرده‌اند و تمامی فرآیندهای مربوط به آنها در وزارت علوم طی شده است. این اساسنامه‌ها در شورای گسترش آموزش عالی نیز تصویب شده‌اند.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: ۲۸ مؤسسه دیگر نیز آماده طرح در شورای گسترش هستند که هفته آینده اساسنامه آنها در این شورا بررسی خواهد شد. در مجموع بیش از ۱۲۵ مؤسسه و دانشگاه برای اجرای فرآیند تصویب اساسنامه جدید اقدام کرده‌اند.

واحدی با اشاره به برخی چالش‌های اجرایی این فرآیند گفت: پس از تصویب اساسنامه‌ها، لازم است هماهنگی‌هایی با سازمان ثبت شرکت‌ها انجام شود تا موانع اجرایی موجود برطرف شود و مؤسسات بتوانند اصلاحات را به‌صورت کامل اجرایی کنند.

وی اصلاح اساسنامه دانشگاه‌های غیردولتی را اقدامی ارزشمند و رو به جلو دانست و تأکید کرد: با وجود این اقدام، همچنان برخی مسائل و چالش‌ها وجود دارد که باید با همکاری و هم‌افزایی دانشگاه‌ها و وزارت علوم برای رفع آنها تلاش شود.

کاهش ۲۵ درصدی جمعیت دانشجویی

معاون آموزشی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییرات جمعیت دانشجویی کشور گفت: جمعیت دانشجویی حدود ۲۵ درصد کاهش یافته و این موضوع ضرورت تطبیق دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی با شرایط جدید را نشان می‌دهد.

واحدی با بیان اینکه نگاه جامعه به تحصیلات دانشگاهی در حال تغییر است، اظهار کرد: در پیمایش‌های انجام‌شده، اهمیت مدرک دانشگاهی برای بسیاری از افراد در اولویت‌های پایین‌تر قرار گرفته و مهارت‌های تخصصی و مهارت‌های نرم اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی با اشاره به کاهش تعداد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی افزود: تعداد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که در مقطعی به حدود ۳۵۰الی ۳۶۰ مؤسسه رسیده بود، اکنون با سیر نزولی آن مواجه هستیم. مؤسسه کاهش یافته است؛ این روند ضرورت بررسی دقیق شرایط و اتخاذ سیاست‌های متناسب با وضعیت جدید آموزش عالی را نشان می‌دهد.

ضرورت رعایت عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو

واحدی همچنین با اشاره به موضوع عدالت آموزشی و نحوه پذیرش دانشجو در زیرنظام‌های مختلف آموزش عالی گفت: برخی دانشگاه‌ها در استان‌ها نسبت به پذیرش دانشجو در بعضی زیرنظام‌ها و رعایت نشدن استانداردها گلایه‌هایی مطرح می‌کنند که این موارد باید بررسی شود تا فضای رقابتی منطقی و مناسبی میان دانشگاه‌ها ایجاد شود.

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی بتوانند با اتکا به دانش، مهارت و سوابق آموزشی خود، از ارزش و منزلت اجتماعی برخوردار باشند.

معاون آموزشی وزارت علوم در پایان با اشاره به ضوابط جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های غیردولتی گفت: در فرآیندهای جذب، تفاوت‌هایی میان دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی وجود دارد و با توجه به شرایط و امکانات مؤسسات غیردولتی، معیارهای متناسبی برای آنها در نظر گرفته شده است؛ با این حال، باید حداقل‌های لازم در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان رعایت شود تا این مؤسسات بتوانند جایگاه مناسبی در منظومه آموزش عالی کشور داشته باشند.