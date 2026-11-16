به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، صبح امروز در بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که در دانشگاه خاتم برگزار شد، گفت: از دستاوردهای غیرقابل انکار انقلاب اسلامی، عدالت آموزشی و دسترسی آسان، رایگان یا ارزان‌قیمت به آموزش عالی برای همگان بوده است؛ آموزش و دانشگاه از انحصار یک گروه برگزیده خارج شد.

وی ادامه داد: این از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی بود. بالاخره مؤسسات غیردولتی و دانشگاه‌های غیردولتی به مطالبات اجتماعی پاسخ دادند و این یک افتخار است. بنابراین ما همچنان معتقد به لزوم استمرار مؤسسات غیردولتی هستیم و به بخش خصوصی در همه حوزه‌ها و به‌ویژه در حوزه‌ای که ما فعلاً مأمور به خدمت هستیم، یعنی آموزش عالی کشور، اعتقاد داریم.

سیمایی صراف افزود: نشان آن را هم ملاحظه فرمودید؛ بعد از سه دهه، فکر می‌کنم بالاخره آن ماده مهم اساسنامه که دغدغه همه شما بود، حل شد. من زمان وزارت آقای دکتر غلامی هم به‌عنوان معاون حقوقی، روی این موضوع واگذاری اموال به وزارت علوم بعد از انحلال کار کرده بودیم. به دستور ایشان به شورای انقلاب فرهنگی رفتیم و گفتیم آقا، این ماده اصلاً نه خلاف قانون است، بلکه خلاف شرع مسلم است که شما اموال بخش خصوصی را بعد از انحلال مصادره کنید.

وی در پاسخ به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: قبلاً هم اقدام شد و خود من رفتم در شورا و استدلال کردم، اما خب آرمان‌هایی آنجا گفته می‌شد؛ از جمله اینکه اصلاً مگر قرار است کسی از بخش غیردولتی سود ببرد؟ مگر کسی از آموزش آمده که منتفع بشود؟

وزیر علوم گفت: به هر حال دوباره ما روی این موضوع کار مفصل کردیم، اموال را تقسیم‌بندی کردیم. شما دیدید یک ماده خیلی متقن که خب با خوش‌فکری آقای دکتر خسروپناه و مساعدت ایشان، بالاخره این بار در شورا به تصویب رسید.

وی افزود: همین حضور ما، در این جلسه نشان‌دهنده نهایت اعتقاد ما به بخش غیردولتی است. اما همه‌مان قبول داریم، دیگر بی‌تعارف، همه‌مان از خانواده آموزش عالی هستیم. این گسترش و این توسعه، آفت‌هایی دارد؛ از جمله آفت‌های مهم آن کاهش کیفیت است.

نتیجه افت کیفیت می‌شود توهم دانایی

سیمایی صراف همچنین گفت: نتیجه افت کیفیت می‌شود توهم دانایی. شما مدرک می‌دهید، ما مدرک می‌دهیم، آدم‌ها خیال می‌کنند باسواد شده‌اند. حالا مدعی می‌شوند، حالا می‌خواهند با باسوادها رقابت کنند. این توهم دانایی الان دارد کشور را بیچاره می‌کند.

سیمایی صراف ادامه داد: افت کیفیت باعث می‌شود صدای شبه‌علم از بی‌سوادهای با مدرک بلند شود، در حالی که شبه‌علم قبلاً از بی‌سوادها فقط شنیده می‌شد. شبه‌علم چیست؟ ادعاهای بزرگ بدون شاهد، بدون Evidence، به قول آقای رئیس‌جمهور، یا شواهد ضعیف و اندک را ترجیح دادن و شواهد مهم علمی یا نتیجه را انتخاب کردن؛ بعد رفتن سراغ اینکه چند تا شاهد برای حرف پیدا کنیم که حالا نتیجه‌مان را به اثبات برسانیم.

وی تصریح کرد: از این پیام همه ضرر می‌بینند؛ همه ما، کشور و تاریخ ایران ضرر می‌بیند. بنابراین باید واقعاً همه‌مان اهتمام داشته باشیم به ارتقای کیفیت در آموزش عالی.

شورای عالی انقلاب فرهنگی مشکل تبعیض غیرانتفاعی ها را حل کند

وزیر علوم با بیان اینکه مسائل دیگری هم وجود دارد که با توجه به پایان وقت به آن‌ها نمی‌پردازد، گفت: چند نکته‌ای که فرمودید، من هم قبول دارم. در مواجهه با غیردولتی‌ها تبعیض هست. آقای دکتر خسروپناه که حلال مشکلات هستند، این را حل کنند. واقعاً باید به عدالت با همه غیردولتی‌ها برخورد کنند.

وی درباره برخی فرمایشات، مثل برخورداری دانشجویان مؤسسات غیردولتی از وام دانشگاه، اظهار کرد: معتقدم البته که خب الان دچار تنگناهای شدیدی هستیم، در عین حال با اصل قاعده موافقیم و سعی می‌کنیم ان‌شاءالله این را تسری بدهیم بیشتر و بهتر به دانشجویان بخش غیردولتی.

سیمایی صراف درباره صندوق مکمل برای اعطای وام به دانشجویان غیرانتفاعی نیز گفت: ایده بسیار خوبی است، ولی من از آقای دکتر قاسمی که این مجموعه اقتصادی بزرگ را اداره می‌کنند، اتفاقاً انتظار دارم شما یک نظام مالی مدرن به ما یاد بدهید. فناوری‌ها امروز این‌قدر قدرتمند شده‌اند که می‌توانند بدون اینکه منابع مالی و مادی زیادی آورده باشیم، درآمدهای عظیم برای خودمان ایجاد بکنیم.

وی ادامه داد: من یادم است شاید بیش از ۱۰ سال قبل از این، بچه‌های استارت‌آپ آمدند ریاست جمهوری. من هم مسئولیتی داشتم آنجا. بچه‌های ۲۵ سال تا حداکثر ۳۲ سال، فکر می‌کنم بیش از آن نبودند، کمتر بودند، این‌ها آمده بودند می‌گفتند ما نه پول وام می‌خواهیم، نه تسهیلات می‌خواهیم، نه نمی‌دانم جا می‌خواهیم؛ از شما هیچی نمی‌خواهیم. چه کار کنیم؟ گفتند آمده‌ایم که... می‌گفتند آمده‌ایم که مزاحم ما نشوید، بگذارید ما با خلاقیت و فناوری هم خدمت کنیم به کشور.

دانشگاه‌ها دیگر گدایی صندوق دولت را نباید بکنند

وزیر علوم افزود: شرکت‌های بزرگی که میلیون‌ها مشتری دارند، در ایران میلیون‌ها مشتری دارند امروزه. پس تأمین مالی خیلی راه‌های متنوعی پیدا کرده است. خود من از روز اولی که شروع به کار کردم، شاید نفر دومی که آوردند وزارتخانه، یک مشاور اقتصادی و تشکیل میز اقتصادی بود. خیلی به دردمان خورد، خیلی کارهای بزرگی را انجام دادیم که حالا فرصت نیست بگویم و حداقل این فرهنگ ایجاد شد که آقا، دانشگاه‌ها دیگر گدایی صندوق دولت را نباید بکنند.

وی تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید یواش‌یواش اتکایشان به منابع دولتی کاهش پیدا کند؛ دانشگاه‌ها دیگر گدایی صندوق دولت را نباید بکنند، نمی‌گویم صفر بشود، این هم درست نیست. در مهم‌ترین تاپ‌تن‌های دانشگاه‌های دنیا هم دولت کمک می‌کند تا یک دانشگاه بشود دانشگاه رتبه نخست دنیا.

سیمایی صراف در پایان گفت: به هر حال راه وجود دارد. ما هم که اعتقادمان و اعتمادمان را به بخش غیردولتی نشان دادیم، امیدواریم که به اتفاق همه همفکری‌های خلاقانه شما بتوانیم یک آموزش عالی باکیفیت و باافتخار، حلال مشکلات جامعه، پیشرو، با تعهد، با اخلاق و با مسئولیت اجتماعی تحویل بدهیم.