به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی، وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری، صبح امروز در بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که در دانشگاه خاتم برگزار شد، با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های پیش روی دانشگاه‌های غیردولتی اظهار کرد: بیش از ۳۰ سال است که مجموعه‌ای از دانشگاه‌های غیردولتی در کشور فعالیت می‌کنند اما محدودیت‌های داخلی و بیرونی مانع از توسعه مطلوب این مجموعه شده است.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای بازنگری در اساسنامه دانشگاه‌های غیردولتی افزود: با تلاش و همراهی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و همکاران ایشان، به‌ویژه دکتر روشن، اقدام ارزشمندی در زمینه بازنگری اساسنامه انجام شد که دریچه جدیدی را برای فعالیت این دانشگاه‌ها گشود؛ البته ممکن است همچنان مواردی وجود داشته باشد که نیازمند اصلاح و فراهم کردن شرایط بهتر از سوی مسئولان است.

وزیر اسبق علوم با اشاره به تفاوت شرایط فعالیت دانشگاه‌های غیردولتی در ایران با سایر کشورها گفت: دانشگاه‌های غیردولتی کشور با محدودیت‌هایی از جمله پایین بودن میزان شهریه‌ها و مشکلات مربوط به پذیرش دانشجو مواجه هستند و به نظر می‌رسد لازم است برای رفع این مسائل و فراهم کردن زمینه توسعه آنها تدابیری اندیشیده شود.

غلامی همچنین با تأکید بر ضرورت انعطاف‌پذیری بیشتر در فرآیند نظارت بر دانشگاه‌های غیردولتی تصریح کرد: از دکتر نهاوندی و همکاران ایشان به دلیل پیگیری دقیق مسائل دانشگاه‌ها تشکر می‌کنم، اما انتظار داریم با توجه به ماهیت دانشگاه‌ها و شرایط متفاوت مناطق مختلف کشور، انعطاف‌پذیری بیشتری در نظارت بر این مؤسسات وجود داشته باشد تا فرصت رشد و بالندگی آنها فراهم شود.

پیشنهاد ایجاد صندوق مکمل برای حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار افزایش حمایت‌های رفاهی از دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی شد و گفت: انتظار داریم با مساعدت صندوق رفاه دانشجویان، انواع وام‌هایی که به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تعلق می‌گیرد، برای دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی نیز در نظر گرفته شود.

وزیر اسبق علوم با طرح پیشنهاد ایجاد صندوق مکمل صندوق رفاه دانشجویان اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم در کنار صندوق رفاه، یک صندوق مکمل ایجاد شود، نه اینکه جایگزین آن شود؛ چراکه صندوق رفاه از این مزیت برخوردار است که می‌تواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند باشد و پشتیبانی مستمری ارائه دهد.

غلامی در پایان ابراز امیدواری کرد حمایت‌ها و نگاه مثبت مسئولان به دانشگاه‌های غیردولتی استمرار داشته باشد تا این مجموعه‌ها بتوانند به‌عنوان بخشی فعال و مؤثر در کنار دانشگاه‌های دولتی توسعه پیدا کنند.

وی تأکید کرد: توسعه دانشگاه‌های غیردولتی می‌تواند بخشی از بار مسئولیت دانشگاه‌های دولتی و مجموعه دولت در حوزه آموزش عالی را کاهش دهد.