به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدلو ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید گروهی از بانوان استان از سد یامچی و تصفیه‌خانه آب، بیان کرد: آگاهی از فرایند تأمین و تصفیه آب، بستری برای ارتقای شناخت و تقویت همکاری بانوان در مدیریت مصرف فراهم می‌کند.



وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف باید به رویه‌ای همیشگی در جامعه بدل شود، اضافه کرد: کاهش مصرف آب و انرژی، از خاموش کردن روشنایی‌های غیرضروری و تنظیم دمای وسایل گرمایشی تا پیشگیری از اتلاف آب، از جمله اقداماتی است که با همکاری خانواده‌ها می‌تواند نتایج چشمگیری به همراه داشته باشد.



مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل همچنین بر انتقال آموخته‌های این بازدید به دیگر بانوان، مدیران مدارس و مشاوران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و بانوان شرکت‌کننده در این برنامه را سفیران ترویج فرهنگ مدیریت مصرف در فضاهای خانوادگی، کاری و آموزشی معرفی کرد.