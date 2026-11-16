به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین واحدیان در نشست هم‌اندیشی فرهنگ شهروندی با حضور دکتر رضایی، رئیس سابق اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای فرهنگی شهرکرد اظهار کرد: کاهش حس تعلق شهروندان به شهر و کم‌رنگ شدن مسئولیت‌پذیری اجتماعی از مسائل مهمی است که باید با برنامه‌ریزی هدفمند و تقویت ارتباط میان مردم و مدیریت شهری برای آن راهکارهای مؤثر در نظر گرفته شود.

شهردار شهرکرد معرفی ظرفیت‌ها، پیشینه و هویت فرهنگی شهر به نسل جدید را ضروری دانست و افزود: فعالیت‌های محله‌محور، برنامه‌های فرهنگی در مدارس و اتوبوس گردشگری و فرهنگی از تجربه‌های ارزشمند سال‌های گذشته هستند که می‌توانند مبنای توسعه برنامه‌های آینده قرار گیرند.