مجید رستگاری در حاشیه رزمایش مدیریت توأمان آب و برق در ارومیه، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سطح استان ۴۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز شناساییشده که این آمار در حوزه آبریز دریاچه ارومیه به ۷۵ هزار حلقه می ‌رسد.

وی با بیان اینکه اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی درآذربایجان‌ غربی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، افزود: هدف از برگزاری این رزمایش، مدیریت همزمان

مصرف آب و انرژی برق برای جلوگیری از تداوم این برداشت‌ های غیرمجاز است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی اظهار کرد: از چهارهزار و ۸۰۰چاه غیر مجاز ۳۰ درصد بازرسی مشترک شده و اخطارهای لازم هم صادر شده است و امروز هم به تعداد کثیری از چاه‌ها سرکشی می شود.

وی تاکید کرد: اولویت برخورد با چاه‌های غیرمجاز، آن دسته از چاه‌هایی است که در منابع ملی هستند و یا در حریم آب شرب ما هستند و چاه‌های دارای

شاکی خصوصی بوده آند و اینها شامل هفت هزار چاه می‌شوند.

رستگاری با اشاره به اینکه بدهی به آب‌های زیر زمینی باید متوقف شود افزود: با چاه‌های دارای پروانه که بیش از حد مجاز برداشت دارند، برخورد

قانونی صورت گرفته و برق آن‌ها قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اضافه کرد: آبخوان های استان طی روند ۵۰ سال اخیر رفته رفته به دلیل برداشت های تحلیل رفته اند

برگزاری چنین مانورهای مشترک با هدف مدیریت توامان منابع آب و برق در راستای حفظ ذخایر منابع آبی است.