به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای طرح تعویض بیش از ۲۹۳ هزار چراغ گازی پرمصرف در معابر استان تهران با چراغ‌های کم‌مصرف LED، گفت: اجرای طرح تعویض در استان تهران از ۲ ماه پیش آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۰ هزار چراغ گازی پرمصرف با چراغ‌های کم‌مصرف LED در معابر شهرستان‌های این استان تعویض شده است.

وی با بیان اینکه با تعویض این چراغ‌ها ۱.۵ مگاوات کاهش پیک در استان تهران صورت گرفته است، افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان امسال باید ۳۵ هزار و طی ۳ سال آینده، ۲۹۳ هزار چراغ گازی پرمصرف با چراغ‌های کم‌مصرف LED در معابر شهرستان‌های استان تهران تعویض شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر توان مصرفی چراغ‌های روشنایی معابر در استان تهران ۵۲.۶ مگاوات است که با تعویض این چراغ‌ها به ۱۰ مگاوات کاهش می‌یابد.

محمودی خاطرنشان کرد: این ۴۲.۶ مگاوات صرفه‌جویی در توان مصرفی معادل برق مصرفی ۲۱ هزار و ۳۰۰ خانوار است.