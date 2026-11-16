به گزارش خبرنگار مهر، اختلال گسترده در شبکه حمل‌ونقل هوایی ایالات متحده برای سومین روز متوالی ادامه یافت و بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ پرواز را در روز یکشنبه تحت تأثیر قرار داد؛ این در حالی است که وزیر حمل‌ونقل آمریکا پیش‌بینی کرده است با تلاش شرکت‌های هواپیمایی برای بازگشت به برنامه عادی پروازها، وضعیت تا روز دوشنبه به شرایط معمول بازگردد.

بر اساس داده‌های وب‌سایت هوانوردی فلایت‌اِویر (FlightAware)، روز یکشنبه حدود ۲ هزار و ۱۰۰ پرواز در سراسر آمریکا لغو و ۹ هزار و ۴۰۰ پرواز دیگر با تأخیر انجام شد. این اختلالات در ادامه بحران روز شنبه رخ داد که طی آن شرکت‌های هواپیمایی نزدیک به ۶ هزار و ۷۰۰ پرواز را لغو کردند و بیش از ۹ هزار و ۱۰۰ پرواز نیز با تأخیر مواجه شد.

در میان شرکت‌های هواپیمایی بزرگ آمریکا، جت‌بلو با لغو حدود ۲۸ درصد از پروازهای خود بیشترین میزان اختلال را تجربه کرد. همچنین حدود ۲۰ درصد از پروازهای امریکن ایرلاینز لغو شد و شرکت‌های یونایتد ایرلاینز، ساوت‌وست و دلتا نیز از لغو ۳ تا ۵ درصد پروازهای خود خبر دادند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت هوانوردی‌فلایت‌اِویر (FlightAware)، روز یکشنبه حدود ۲ هزار و ۱۰۰ پرواز در سراسر آمریکا لغو و ۹ هزار و ۴۰۰ پرواز دیگر با تأخیر انجام شد براساس گزارش رویترز، با این حال، داده‌های فلایت‌اِویر از بهبود نسبی وضعیت پروازها در روز دوشنبه حکایت داشت. بر اساس این گزارش، تا ساعت ۲۰:۲۸ یکشنبه به وقت شرقی آمریکا، تنها ۸۸ پرواز برای روز دوشنبه لغو شده بود؛ این در حالی است که تا شامگاه شنبه، بیش از ۸۷۵ پرواز روز یکشنبه در فهرست پروازهای لغوشده قرار گرفته بودند.

بازگشت تدریجی پروازهای آمریکا به شرایط عادی

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، در گفتگویی اعلام کرد که هیچ شواهدی مبنی بر وقوع حمله سایبری یا هرگونه اقدام خرابکارانه در ارتباط با اختلالات اخیر وجود ندارد، هرچند علت دقیق بروز این مشکل همچنان در دست بررسی است.

وی با اشاره به روند بهبود وضعیت پروازها اظهار کرد: شرایط پروازها در روز یکشنبه به حالت عادی بازمی‌گردد و انتظار می‌رود تا روز دوشنبه شبکه حمل‌ونقل هوایی آمریکا تقریباً به‌طور کامل به روال معمول بازگردد.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا همچنین تأکید کرد که اداره هوانوردی فدرال این کشور (FAA) در مدیریت بحران اخیر، حفظ ایمنی مسافران و اطمینان از عملکرد ایمن شبکه کنترل ترافیک هوایی را در اولویت قرار داده است.

روترهای قدیمی عامل اختلال در شبکه کنترل ترافیک هوایی آمریکا

اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز جمعه دستور توقف سراسری پروازها را صادر کرد؛ تصمیمی که تقریباً تمامی پروازهای خروجی این کشور را برای حدود پنج ساعت زمین‌گیر کرد. این رویداد طولانی‌ترین توقف سراسری پروازها در آمریکا از زمان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ محسوب می‌شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مقامات آمریکایی، نصب دست‌کم یک روتر جدید در یکی از مراکز دورافتاده شبکه کنترل ترافیک هوایی توسط شرکت ال‌تری‌هریس (L3Harris)، پیمانکار اداره هوانوردی فدرال، موجب شد سایر مراکز کنترل ترافیک هوایی با حجم غیرعادی داده‌ها مواجه شوند و سامانه‌های ارتباطی این شبکه دچار اختلال شوند.

دافی روز یکشنبه در تشریح جزئیات این حادثه گفت تعویض یک روتر در یکی از تأسیسات اداره هوانوردی فدرال در ال‌دورادو ایالت آرکانزاس، مشکلاتی را در روتر دیگری که پیش‌تر در شهر آمارلو ایالت تگزاس جایگزین شده بود، ایجاد کرد.

به گفته وی، روتر مذکور شروع به ارسال داده‌های اضافی کرد و در نتیجه، روترهای مستقر در سایر مراکز کنترل ترافیک هوایی در سراسر آمریکا با حجم بیش از ظرفیت خود از اطلاعات مواجه شدند.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد عملکرد روترهایی که منشأ بروز مشکل بودند، غیرفعال شده است. همچنین حدود ۶۰ روتر مشابه دیگر در شبکه کنترل ترافیک هوایی این کشور نیز از مدار عملیاتی خارج شده‌اند تا از تکرار اختلالات مشابه جلوگیری شود.

روترهایی که در اختلال اخیر نقش داشته‌اند، در سال ۲۰۰۱ خریداری شده بودند و از سال ۲۰۰۶ نیز عملاً در رده تجهیزات منسوخ قرار گرفته بودند؛ دافی از روز جمعه خواستار اختصاص ۵۰ میلیارد دلار بودجه برای نوسازی و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی آمریکا شده است

با وجود این اقدامات، وزیر حمل‌ونقل آمریکا تأکید کرد که علت نهایی بروز این اختلال هنوز مشخص نیست؛ به‌ویژه آنکه عملیات تعمیر و نگهداری از این نوع، پیش از این هزاران بار بدون بروز مشکل انجام شده بود.

دافی در این‌باره گفت: فردی که روتر را نصب کرده، از نظر ما یک میهن‌دوست آمریکایی و از کهنه‌سربازان ارتش بوده است؛ بنابراین بعید می‌دانیم در جریان نصب، قصد خرابکاری در شبکه وجود داشته باشد. با این حال، هنوز علت اصلی بروز این مشکل را پیدا نکرده‌ایم.

در همین حال، دو فرد آگاه به روند تحقیقات اعلام کردند که فرآیند نصب روتر بدون بروز مشکل انجام شده است. به گفته یکی از این افراد، اختلال در سیستم ارتباطی اداره هوانوردی فدرال بلافاصله پس از پایان موفقیت‌آمیز عملیات تعویض روتر و در شرایطی رخ داد که این عملیات تحت نظارت یکی از کارکنان این سازمان انجام شده بود.

این دو منبع همچنین اعلام کردند جزئیات کامل مراحل انجام عملیات نصب و تعویض تجهیزات در اختیار اداره هوانوردی فدرال قرار گرفته است.

یکی دیگر از افراد مطلع از این پرونده نیز گفت مشکلات روز جمعه اندکی پس از آن آغاز شد که خدمات مرکز مربوطه مجدداً به اداره هوانوردی فدرال تحویل داده شد؛ نهادی که پیش‌تر پایان موفقیت‌آمیز عملیات را تأیید کرده بود.

فناوری فرسوده و کمبود نیروی انسانی در شبکه هوانوردی آمریکا

اختلال اخیر در شبکه پروازهای آمریکا، تازه‌ترین و یکی از جدی‌ترین نشانه‌های فشار بر زیرساخت‌های کنترل ترافیک هوایی این کشور است؛ زیرساختی که طی سال‌های گذشته با چالش‌هایی از جمله فناوری فرسوده، نقص تجهیزات و سامانه‌های ارتباطی و کمبود چندین هزار نیروی کنترل‌کننده ترافیک هوایی مواجه بوده است.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا در این‌باره اعلام کرد روترهایی که در اختلال اخیر نقش داشته‌اند، در سال ۲۰۰۱ خریداری شده بودند و از سال ۲۰۰۶ نیز عملاً در رده تجهیزات منسوخ قرار گرفته بودند.

دافی از روز جمعه خواستار اختصاص ۵۰ میلیارد دلار بودجه برای نوسازی و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی آمریکا شده است؛ درخواستی که در مقایسه با پیشنهاد قبلی وی برای اختصاص ۳۰ میلیارد دلار، افزایش قابل توجهی دارد.

این درخواست در شرایطی مطرح شده که کنگره آمریکا سال گذشته ۱۲.۵ میلیارد دلار برای ارتقای زیرساخت‌های کنترل ترافیک هوایی تصویب کرده بود.