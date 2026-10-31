جنگ ایران به بازار کار هوانوردی آمریکا رسید؛تعدیل ۲۰۰ نیروی آلاسکا ایر

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هواپیمایی آلاسکا ایر (Alaska Air) روز جمعه اعلام کرد که در چارچوب برنامه کنترل هزینه‌ها، حدود ۲۰۰ موقعیت شغلی غیرقراردادی را حذف می‌کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که مدیرعامل این شرکت نسبت به احتمال ثبت زیان تعدیل‌شده تا سقف ۷۰۰ میلیون دلار در سال جاری هشدار داده و فشار فزاینده هزینه‌های عملیاتی، چشم‌انداز مالی این شرکت را تحت تأثیر قرار داده است.

براساس گزارش رویترز، این تعدیل نیرو همچنین بیانگر افزایش فشارهای مالی بر آلاسکا ایر در شرایطی است که این شرکت هم‌زمان با اجرای برنامه توسعه بلندپروازانه خود در حوزه خدمات پریمیوم و پروازهای بین‌المللی، با افزایش هزینه‌های سوخت مواجه شده است؛ موضوعی که جبران هزینه‌های فزاینده از محل رشد درآمدها را دشوار کرده است.

بن مینیکوچی، مدیرعامل گروه هوایی آلاسکا، در یادداشتی خطاب به کارکنان این شرکت که رویترز به آن دست یافته است، اعلام کرد در صورت تداوم شرایط فعلی، زیان تعدیل‌شده این شرکت در سال جاری می‌تواند به ۷۰۰ میلیون دلار برسد. به گفته وی، این اتفاق نخستین زیان تعدیل‌شده پیش از کسر مالیات شرکت پس از دوران همه‌گیری از سال ۲۰۰۳ تاکنون خواهد بود.

مینیکوچی در این یادداشت تأکید کرد: «ما باید به انضباط مالی که مدت‌هاست یک مزیت رقابتی کلیدی بوده است، بازگردیم.»

وی همچنین با اشاره به روند افزایش هزینه‌های شرکت افزود که هزینه‌های سربار در چند سال گذشته با سرعتی نامتناسب نسبت به درآمدها افزایش یافته‌اند.

حذف کمتر از یک درصد مشاغل آلاسکا ایر

سخنگوی گروه هوایی آلاسکا اعلام کرد تعدیل‌های جدید کمتر از یک درصد از مجموع حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی این شرکت را شامل می‌شود. براساس جزئیات اعلام‌شده، ۱۲۵ موقعیت شغلی در ایالت واشنگتن و ۴۸ موقعیت شغلی در هاوایی حذف خواهد شد.

این شرکت تأکید کرده است که مشاغل عملیاتی که در جایگاه‌های مدیریتی قرار ندارند، مشمول این تعدیل نیرو نخواهند شد.

طبق یادداشت داخلی شرکت، آخرین روز کاری کارکنان مشمول این طرح ۱۳ نوامبر خواهد بود، اما پرداخت حقوق آن‌ها تا ۳۱ دسامبر ادامه می‌یابد. همچنین کارکنان تعدیل‌شده از مزایای پایان خدمت و سایر حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برخوردار خواهند شد.

افزایش ۲۳ درصدی قیمت بلیت هواپیما در آمریکا

افزایش هزینه‌های سوخت در شرایطی به یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های هواپیمایی آمریکا تبدیل شده است که رشد قیمت بلیت نیز نتوانسته فشارهای مالی ناشی از این روند را جبران کند.

براساس داده‌های وزارت کار آمریکا، میانگین قیمت بلیت هواپیما در این کشور طی هفت ماه منتهی به سپتامبر، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۳ درصد افزایش یافته است. با این وجود، شرکت‌های هواپیمایی بزرگی همچون دلتا ایرلاینز، امریکن ایرلاینز و ساوت‌وست ایرلاینز پیش‌بینی‌های خود از درآمد سال ۲۰۲۶ را کاهش داده‌اند.

در همین راستا، آلاسکا ایر هفته گذشته پیش‌بینی کرد زیان تعدیل‌شده سالانه این شرکت به ۵ تا ۵.۵۰ دلار به ازای هر سهم برسد. این شرکت علت اصلی این چشم‌انداز منفی را افزایش ۱.۸ میلیارد دلاری هزینه‌های سوخت نسبت به برآورد اولیه بودجه سالانه اعلام کرده است.

همچنین آلاسکا ایر پیش‌بینی کرده است هزینه سوخت این شرکت در سه‌ماهه چهارم سال جاری به ۴.۶۵ تا ۴.۸۵ دلار به ازای هر گالن برسد؛ رقمی که تقریباً دو برابر برآورد اولیه ۲.۵۰ دلاری در برنامه مالی سال ۲۰۲۶ این شرکت است.

اگرچه آلاسکا ایر در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی از رشد ۱۴ درصدی درآمد خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده، اما حاشیه سود تعدیل‌شده پیش از کسر مالیات این شرکت از ۴.۶ درصد در سال گذشته به ۱.۱ درصد کاهش یافته است؛ آماری که نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه افزایش هزینه‌های عملیاتی بر سودآوری این شرکت است.

ادامه برنامه توسعه بین‌المللی با وجود فشارهای مالی

آلاسکا ایر که دفتر مرکزی آن در شهر سیاتل قرار دارد، پس از تصاحب شرکت هواپیمایی هاوایی، برنامه توسعه فعالیت‌های خود را در حوزه کابین‌های ممتاز، برنامه‌های وفاداری مشتریان و مسیرهای بین‌المللی دنبال می‌کند.

این شرکت همچنین قصد دارد شبکه پروازهای دوربرد خود را از مبدأ سیاتل گسترش دهد؛ برنامه‌ای که مستلزم سرمایه‌گذاری در ناوگان، ارتقای خدمات و توسعه شبکه پروازی است.

به این ترتیب، افزایش هزینه‌های سوخت ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی و جنگ ایران، در کنار محدود کردن برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌های هواپیمایی آمریکا، به عاملی برای کاهش حاشیه سود و تعدیل نیروی انسانی در این صنعت تبدیل شده است.