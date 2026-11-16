به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدامین موسوی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی در شهر گلسار، بررسی موضوع به‌سرعت در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ این شهر قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل و بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد درگیری به دلیل اختلافات خانوادگی رخ داده است که در جریان آن، ۱۱ نفر از عاملان اصلی نزاع دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با تأکید بر اینکه برقراری نظم و امنیت اجتماعی در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شدند.