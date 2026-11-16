به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی، از فرار مالیاتی یک شرکت تولیدی بازرگانی با استفاده از شگردهای پیچیده مطلع شدند و بررسی موضوع را با هماهنگی قضایی در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس با همکاری کارشناسان اداره امور مالیاتی استان، موضوع را بررسی کردند و مشخص شد این شرکت با ارائه اطلاعات مالی خلاف واقع، از پرداخت بیش از ۹۰۳ میلیارد ریال مالیات فرار کرده است.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: مسئول واحد مربوطه به مراجع قانونی معرفی و ملزم به پرداخت مالیات مورد نظر شد.

دلیری با اشاره به برخورد پلیس با جرائم اقتصادی و مالی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق شماره‌های ۳۰۱۱۰ و ۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.