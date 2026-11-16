به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پیاده‌روی فرهنگی هفته کتاب و کتابخوانی، به همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان و با همراهی انجمن‌های فرهنگی و هنری شهرستان سمنان، پیش از ظهر دوشنبه در مرکز استان برگزار شد.

این رویداد فرهنگی که از برنامه‌های محوری هفته کتاب در استان سمنان به شمار می‌رود، با حضور خانواده‌های سمنانی به همراه فرزندانشان برگزار شد. همچنین جمعی از نویسندگان، فعالان حوزه چاپ و نشر، چهره‌های هنری و مسئولان استان در این مراسم حضور داشتند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در حاشیه این مراسم، با اشاره به ابتکار برگزاری این رویداد اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این برنامه، در کنار گردهم آوردن علاقه‌مندان به کتاب، خارج کردن کتاب از فضای محدود کتابخانه‌ها و آوردن آن به خیابان‌ها و میان مردم بود.

سعید دهقانلو ضمن قدردانی از حضور فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به کتاب در این حرکت فرهنگی افزود: این برنامه هم‌زمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و روز کتابدار در مرکز استان برگزار شد.

وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان در این رویداد بیان کرد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره‌کل آموزش و پرورش، جمعیت هلال‌احمر و اداره‌کل ورزش و جوانان استان در برگزاری این برنامه مشارکت داشتند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، تبیین اهمیت کتاب و کتابخوانی به‌ویژه در میان خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان را از اهداف این برنامه دانست و گفت: تلاش کردیم با برگزاری چنین رویدادهایی، جایگاه مطالعه و نقش آن در ارتقای آگاهی عمومی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.

دهقانلو با اشاره به حضور مدیران کل و کارکنان دستگاه‌های مشارکت‌کننده در کنار دانش‌آموزان تصریح کرد: این همراهی، جلوه‌ای از هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و اجرایی استان در مسیر توسعه فرهنگ مطالعه بود و نشان داد اهمیت کتاب و کتابخوانی مورد توجه مسئولان و مردم قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به مسیر این پیاده‌روی گفت: شرکت‌کنندگان در این حرکت فرهنگی، مسیر زیر پل امیرکبیر و محدوده مجاورت تندیس امیرکبیر تا کتابخانه مرکزی سمنان را با شعار ترویج دانایی و پاسداشت فرهنگ کتابخوانی پیمودند.