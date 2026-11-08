به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی برنامه های هفته کتاب به میزبانی سالن جلسات کتابخانه های عمومی استان سمنان بر ضرورت هم‌افزایی و پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای در حوزه فرهنگ و کتاب‌خوانی تاکید کرد.

وی افزود: ترویج کتاب‌خوانی مسئولیتی فرابخشی است و تحقق برنامه‌های اثرگذار در این حوزه، نیازمند مشارکت و بهره‌گیری از ظرفیت تمام دستگاه‌هایی است که به‌نوعی در عرصه فرهنگ، آموزش، تربیت و آگاهی‌بخشی جامعه نقش دارند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان دباره الزامات برنامه های هفته کتاب امسال بیان کرد: بسیاری از برنامه‌های فرهنگی، بیش از آنکه به اعتبارات مالی وابسته باشند، به ایده، همفکری و استفاده هوشمندانه از امکانات و توانمندی‌های موجود نیاز دارند.

دهقانلو افزود: ظرفیت‌های ارزشمندی در مجموعه‌هایی همچون آموزش‌وپرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری، جمعیت هلال‌احمر، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌ها وجود دارد که در صورت هم‌افزایی می‌تواند به نتایجی فراتر از فعالیت‌های مستقل و پراکنده منجر شود.

وی تجربه همکاری مشترک با جمعیت هلال‌احمر استان در تأمین و خرید کتاب‌های مرتبط با مدیریت و مصرف بهینه آب را نمونه‌ای موفق از بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌دستگاهی دانست و تصریح کرد: چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که با تعامل و همفکری می‌توان منابع و امکانات دستگاه‌های مختلف را در مسیر توسعه فرهنگ مطالعه به کار گرفت و اقدامات ماندگاری رقم زد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان نیز در سخنانی پیشنهاد برگزاری نخستین پیاده‌روی فرهنگی کتاب را ارائه داد.

محسن ایزدبخش افزود: مجموعه دستگاه‌های فرهنگی، فعالان حوزه کتاب، نویسندگان، ناشران، دانش‌آموزان و اعضای کتابخانه‌های عمومی در یک برنامه مشترک به پیاده روی خانوادگی بپردازند و هدف این برنامه هم می تواند توجه عمومی به فرهنگ مطالعه و سلامت جسم و روح باشد.