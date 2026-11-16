به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در حکمی هادی مقصودی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان ممسنی منصوب کرد.

متن حکم استاندار فارس به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای هادی مقصودی

سلام علیکم

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان ممسنی منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی و مطابق قوانین و مقررات مربوطه، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دستورات ریاست محترم جمهوری و برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت «وفاق ملی» با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های شهرستان به‌خصوص جوانان مؤمن و متخصص، نسبت به فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و تعمیق گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و نیز ارتقاء نظم و امنیت با تأکید بر مزیت‌های شهرستان مجدانه اهتمام ورزید.

توفیقات روزافزون جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و اختیارات، افزایش رضایت و سرمایه اجتماعی نظام در مسیر تحقق عدالت از درگاه خداوند سبحان خواستارم.