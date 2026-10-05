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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۸

سرپرست فرمانداری سرچهان منصوب شد

سرپرست فرمانداری سرچهان منصوب شد

سرچهان- استاندار فارس طی حکمی یاشار پولادیان را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان سرچهان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری طی حکمی یاشار پولادیان را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان سرچهان منصوب کرد.

استاندار فارس در حکم انتصاب پولادیان، بر اجرای قوانین و مقررات، تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم پیشرفت و همچنین رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی تأکید کرده است.

امیری همچنین استفاده از ظرفیت‌های شهرستان به‌ویژه جوانان مؤمن و متخصص را مورد تأکید قرار داده و خواستار فراهم‌کردن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال شده است.

جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی از دیگر محورهای مورد اشاره در حکم انتصاب سرپرست فرمانداری سرچهان است.

در این حکم همچنین بر ارتقای نظم و امنیت با تأکید بر مزیت‌های شهرستان سرچهان تأکید شده و از سرپرست فرمانداری خواسته شده است در چارچوب قانون برای تحقق این اهداف اهتمام داشته باشد.

استاندار فارس در پایان، توفیق پولادیان در انجام وظایف و اختیارات، افزایش رضایت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نظام در مسیر تحقق عدالت را از درگاه خداوند متعال خواستار شده است.

کد مطلب 6968153

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